Ni Chinchón ni Patones: el pueblo medieval más bonito está a una hora de Madrid y es conocido como 'la Villa de las Siete Puertas'

Lejos del bullicio y el tráfico de la capital, a poco más de una hora de Madrid, hay un pueblo que entiende de muros de piedra, murallas centenarias y un entorno natural de gran belleza, que transporta al visitante directamente al pasado.

No es un destino cualquiera, es un refugio para aquellos que salen del centro de Madrid para descubrir un lugar sacado de un cuento, en el que se mezcla belleza, historia y desconexión sin tener que alejarse demasiado.

Hay otros destinos en la Comunidad de Madrid como Patones de Arriba, que han adquirido una gran fama que aunque haga justicia a su encanto, su masificación complica el momento de desconexión. En este caso nos desplazamos a la provincia de Segovia para descubrir un destino alejado de la saturación.

Descubre este precioso pueblo medieval. / Redes

El pueblo medieval más bonito

Este desconocido pueblo es una opción perfecta para perderse en una villa amurallada, considerada como uno de los entornos naturales más impresionantes de toda Castilla y León. Un destino que no solo ha encantado a los madrileños, sino que su reconocimiento en nacional: está entre los Pueblos Más Bonitos de España y su patrimonio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1951.

Sepúlveda es la joya segoviana en la que en tiempo parece detenerse entre su recorrido empedrado que conserva la verdadera exclusividad en la que reside lo auténtico. Ya sea en sus arcos de medio punto o sus miradores, se escapa un olor a leña que se mezcla con la brisa que viene de la sierra.

Vistas desde Sepúlveda. / Redes

Entre su conjunto monumental destacan iglesias románticas como la de El Salvador, la emblemática Casa del Moro y la Plaza de España, el castillo y los torreones que generan la sensación de que la Edad Media nunca quedó atrás.

Un destino lleno de historia

Su estructura urbana sorprende al visitante entre casas que parecen colgar sobre el vacío y una muralla que guarda siglos de historia y un secreto desde la Edad Media. Y es que Sepúlveda es conocida como 'La Villa de las Siete Puertas', por el número de puertas que formaban parte de su muralla medieval del siglo X, todavía visibles.

Rincones medievales de la ciudad. / Redes

Entre las puertas más reconocidas destacan la Puerta del Azogue, que daba acceso a la antigua zona comercial o la Puerta de la Judería, entrada al histórico barrio judío.

Un enclave natural de ensueño

Tal es su atractivo que no se limita solo al propio pueblo, sino a todo su entorno natural. Su ubicación privilegia sitúa al pueblo como entrada al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Un lugar perfecto para los amantes del senderismo y los aficionados a la observación de aves. Por si fuera poco, Sepúlveda no deja cabo suelto, ya que su gastronomía también es destacable: es el templo del cordero lechal asado a la leña.

Este es el precioso enclave natural que rodea a Sepúlveda. / Rodrigo Garrido - Shutterstock

Así Sepúlveda se sitúa como uno de los destinos más atractivos con sus calles llenas de piedra en las que se fusiona la historia, el patrimonio y la naturaleza, en un destino que demuestra que el paraíso medieval está más cerca de lo que pensamos y que se debe visitar al menos una vez en la vida.