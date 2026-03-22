Cortes de tráfico y modificaciones en 82 líneas de EMT este domingo por el Movistar Medio Maratón y la Carrera ProFuturo

Madrid vive este domingo una jornada marcada por los cortes de tráfico y los desvíos en el transporte público con motivo de la XXV Movistar Madrid Media Maratón y la X Carrera ProFuturo. El dispositivo municipal prevé una afluencia de hasta 31.000 corredores y cuenta con un operativo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad para garantizar la seguridad y la circulación.

La principal afección se concentra entre las 08:30 y las 13:00 horas, franja en la que se cierran al tráfico hasta 36 vías o puntos de la capital.

Además, los trabajos de montaje y desmontaje de la prueba provocan restricciones adicionales desde las 17:00 horas del sábado hasta las 16:30 horas del domingo, aproximadamente, en el entorno del Paseo de Recoletos y la Plaza de Colón.

El recorrido de la Media Maratón de Madrid 2026

La tradicional Movistar Madrid Media Maratón 2026 tiene salida y meta en el Paseo de Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional, y se desarrolla por calles de los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Salamanca y Retiro entre las 09:15 y las 12:45 horas.

La prueba repite este año el recorrido estrenado en 2025, un circuito más céntrico y monumental de 21,097 kilómetros que atraviesa algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad.

Entre ellos figuran el estadio Santiago Bernabéu, la Plaza de Castilla, la Puerta de Alcalá, Gran Vía, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados y las fuentes de Neptuno y Cibeles en el tramo final.

Carrera ProFuturo: horario y recorrido

La Carrera ProFuturo 2026, también con salida y meta en el Paseo de Recoletos, se celebra entre las 8.45 y las 10.15 horas. La prueba, de 5 kilómetros, tiene carácter solidario y busca dar visibilidad a un proyecto centrado en favorecer la educación digital de niños y niñas desfavorecidos.

Su recorrido discurre por Génova, Sagasta, San Bernardo, Gran Vía, Montera, San Jerónimo y el Paseo del Prado.

Las 36 vías afectadas por los cortes de tráfico

Para permitir el desarrollo de ambas carreras, se ven afectadas vías principales del centro y del eje norte de la ciudad. Entre los puntos con cortes figuran Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, glorieta de Emilio Castelar, plaza del Doctor Gregorio Marañón, plaza de Castilla, Bravo Murillo, glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, plaza de la República Argentina, Francisco Silvela, glorieta de López de Hoyos, túnel de avenida de América, túnel de plaza de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, O'Donnell y Alcalá.

También hay restricciones en plaza de la Independencia, Serrano, Juan Bravo, paseo de Eduardo Dato, glorieta de Rubén Darío, Almagro, plaza de Alonso Martínez, Sagasta, glorieta de Bilbao, Carranza, glorieta de Ruiz Jiménez, San Bernardo, Gran Vía, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, plaza de Cánovas del Castillo, plaza de la Lealtad, Paseo del Prado y plaza de Cibeles.

A estas afecciones se suman las derivadas del montaje y desmontaje, que desde la tarde del sábado afectan al Paseo de Recoletos entre Cibeles y Colón, a la plaza de Colón y a varios tramos de Goya, Serrano y Armada Española próximos a ese entorno.

82 líneas de EMT modifican su recorrido

La celebración de las dos pruebas obliga además a modificar los itinerarios de 82 líneas de la Empresa Municipal de Transportes a lo largo del día, en función de los cortes de tráfico que van estableciendo los Agentes de la Autoridad.

Las líneas afectadas son 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 107, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 179, 203, 210, 215, C03, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, SE704, M3, N1, N4, N22, N23, N24, N25 y N26.

Recomendación del Ayuntamiento y transporte público

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas. Para desplazamientos de largo recorrido, aconseja recurrir a la M-30 y la M-40.

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En el entorno de la salida y la meta se encuentran la estación de Cercanías de Recoletos, con líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, y las estaciones de Metro de Colón y Serrano, ambas de la línea 4, así como Retiro y Banco de España, de la línea 2. También prestan servicio en la zona varias líneas de EMT, entre ellas 1, 3, 5, 7, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150 y C03.