La Comunidad de Madrid ha reunido esta semana a más de 400 estudiantes de 52 centros escolares en la V edición de CanSat, un proyecto educativo europeo centrado en el diseño de minisatélites. La iniciativa ha celebrado este martes y miércoles el tradicional lanzamiento de prototipos desde el aeródromo de Villanueva del Pardillo.

En total, 70 equipos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional han participado en esta fase, en la que los dispositivos debían recoger y transmitir datos de presión y temperatura a la estación base por telemetría una vez por segundo durante el descenso.

CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, coordinada en España por el Parque de las Ciencias de Granada. El proyecto plantea a los estudiantes el reto de diseñar, construir, programar y lanzar un minisatélite del tamaño de una lata de refresco, con el objetivo de fomentar la creatividad y aplicar en un entorno real conocimientos teóricos de Física, Tecnología y Programación.

La Comunidad de Madrid reúne a más de 400 alumnos en la V competición de minisatélites CanSat. / Comunidad de Madrid

El principal desafío para los participantes consiste en integrar en ese pequeño contenedor los elementos esenciales de un satélite real, como la fuente de alimentación, los sensores y el sistema de comunicación. Después, el dispositivo se lanza desde una altura aproximada de un kilómetro mediante distintas modalidades, entre ellas paratrike, cohete y globo aerostático.

Para desarrollar este proyecto en las aulas, los profesores de la Comunidad de Madrid reciben una formación específica de 20 horas. En ella se les facilitan, de forma guiada, los conocimientos técnicos y de programación necesarios para construir y programar los prototipos junto a sus alumnos.

Una vez concluida esta fase, se seleccionará a 16 equipos en función de la calidad de sus misiones científicas, la complejidad técnica de las iniciativas, la difusión y el patrocinio, así como la capacidad de superación, el esfuerzo y la resolución de dificultades. Los equipos elegidos deberán presentar sus conclusiones ante un jurado integrado por representantes de instituciones públicas y de empresas del sector aeronáutico y espacial.

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El ganador de la fase regional competirá con los representantes del resto de comunidades autónomas en el lanzamiento nacional, que se celebrará los próximos 12 y 13 de mayo en la Base Aérea de Badajoz. De esa cita saldrá el equipo que representará a España en los Países Bajos, donde participará en el curso Ingeniero espacial por un día en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea.