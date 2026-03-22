Madrid permitirá iniciar desde el móvil la validación de documentos para casarse por lo civil

La Comunidad de Madrid permitirá iniciar desde cualquier dispositivo móvil la validación de la documentación previa necesaria para contraer matrimonio civil a través de Cuenta Digital. El nuevo servicio, incorporado a esta aplicación, permitirá tramitar la solicitud ante la Oficina General del Registro Civil de Madrid de forma más ágil y en un único proceso.

En una primera fase, esta opción estará disponible para los ciudadanos empadronados en la capital. Más adelante, el Ejecutivo regional prevé extenderla al resto de municipios madrileños.

Una de las principales novedades del sistema es la incorporación de la multifirma electrónica, que permitirá a ambos miembros de la pareja dar su consentimiento sobre la veracidad de la información aportada sin necesidad de recurrir a autorizaciones o anexos de representación. Así, una vez que la persona que inicie el trámite complete su firma, la aplicación enviará una petición a su pareja para que pueda rubricar la solicitud también desde su propia Cuenta Digital.

El servicio, desarrollado de forma conjunta por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y de Digitalización, centraliza todo el procedimiento en un formulario personalizado. De este modo, cada solicitante solo tendrá que aportar la documentación que corresponda en función de sus circunstancias.

Según la Comunidad de Madrid, este nuevo modelo evita citas y desplazamientos innecesarios, reduce errores en la tramitación y acorta los plazos para avanzar al siguiente paso del expediente. Una vez validada la documentación por la Oficina General del Registro Civil de Madrid, los contrayentes recibirán un enlace para elegir el día y la hora en que deberán personarse junto a los testigos de la unión matrimonial.

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La digitalización de este trámite se suma al crecimiento de Cuenta Digital, que cerró 2025 con cerca de 10 millones de accesos entre su versión web y la aplicación móvil. La plataforma dispone actualmente de 220 servicios y supera los 1,1 millones de usuarios, mientras que la tramitación electrónica concentra ya casi el 70 % de las gestiones ciudadanas.