Cómo comer sushi: Nobu Matsuhisa desvela la forma correcta de comerlo, desde el wasabi hasta el orden de los bocados.

El chef Nobu Matsuhisa, uno de los nombres más reconocidos de la cocina japonesa contemporánea, ha compartido varias recomendaciones sobre la forma adecuada de comer sushi. Su propuesta apuesta por respetar el equilibrio original de cada pieza y evitar gestos muy extendidos, como añadir wasabi de más o empapar el arroz en salsa de soja.

La primera clave, según explica, es que no hace falta incorporar wasabi adicional. En su forma tradicional, el nigiri ya lleva la cantidad necesaria entre el arroz y el pescado. Por eso, añadir más puede alterar el sabor diseñado por el cocinero.

Matsuhisa también relativiza el protocolo a la hora de llevarse la pieza a la boca. Puede hacerse con palillos, pero también con los dedos. De hecho, esta última opción le parece perfectamente válida para comer sushi.

Otro de sus consejos se centra en la salsa de soja. En el caso del nigiri, recomienda mojar ligeramente la parte del pescado, no el arroz, para evitar que la pieza se deshaga y para no saturar el sabor. En una de sus explicaciones, incluso plantea una forma más tradicional: separar ligeramente la lámina de pescado, mojarla en soja, colocar el wasabi en el centro y volver a unir la pieza antes de comerla.

La pieza, además, debe comerse de un solo bocado. Para Nobu, partir el sushi en dos rompe la experiencia y altera la proporción entre arroz, pescado y condimentos.

El orden también importa

El chef japonés sostiene que la secuencia del menú influye en la degustación. Su recomendación es empezar por sabores más suaves y avanzar después hacia pescados más grasos o intensos. Para terminar, incluso sugiere cerrar con una pieza más ligera o sin pescado, como un rollo de pepino, una opción que limpia el paladar y rebaja la intensidad final.

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Quién es Nobu Matsuhisa

Nobuyuki Matsuhisa nació el 10 de marzo de 1949 en Saitama, Japón, y desarrolló su carrera tras pasar por Japón, Perú, Argentina y Estados Unidos. Abrió su restaurante Matsuhisa en Beverly Hills en 1987 y, años después, impulsó Nobu en Nueva York junto a Robert De Niro y otros socios. Su cocina, célebre por combinar técnica japonesa e ingredientes peruanos, se ha convertido en una marca global con restaurantes y hoteles en distintos países.