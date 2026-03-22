TRANSPORTE
Adif recupera una vía en Alcalá de Henares tras la avería que frenó la alta velocidad Madrid-Barcelona
Adif recupera el tráfico por una de las vías mientras continúa trabajando para normalizar la línea Madrid-Barcelona
La circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha comenzado a normalizarse tras la incidencia registrada este domingo en la infraestructura ferroviaria de Alcalá de Henares.
Según ha informado Adif, ya se ha restablecido el tráfico ferroviario por la vía II, lo que permite retomar parcialmente la circulación de trenes tras varias horas con convoyes detenidos en distintos puntos del recorrido.
La avería, que afectaba al enclavamiento de la estación de Alcalá de Henares, había obligado a detener varios trenes AVE y de larga distancia, entre ellos los convoyes 03113, 00040, 06111 y 11610, mientras que el tren 03092 permanecía parado en Guadalajara.
Adif ha señalado que continúa trabajando para recuperar la circulación por ambas vías y restablecer completamente el servicio, por lo que se mantienen previsibles retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta la normalización total del tráfico.
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