ESTADO DE LAS CARRETERAS
Dos accidentes complican a esta hora la entrada a Madrid por la A-3 y la A-5
Un siniestro corta la A-3 en Rivas, con desvío por la vía de servicio, mientras otro dificulta la circulación de entrada por la A-5 a la altura de Alcorcón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este domingo de dos accidentes que están complicando la circulación en la entrada a Madrid.
El primero de los siniestros mantiene cortada la A-3 a la altura de Rivas. Como consecuencia, el tráfico está siendo desviado por la vía de servicio. Esta incidencia afecta además a la circulación en sentido salida.
El segundo accidente está dificultando la entrada a la capital por la A-5, a la altura de Alcorcón. Según la información facilitada por la DGT, el incidente se localiza en el punto kilométrico 13.
La situación está generando problemas de tráfico en dos de los principales accesos por carretera a Madrid, tal y como ha detallado la DGT a través de su canal de X (antes Twitter).
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