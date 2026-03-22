Dos accidentes complican a esta hora la entrada a Madrid por la A-3 y la A-5.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este domingo de dos accidentes que están complicando la circulación en la entrada a Madrid.

El primero de los siniestros mantiene cortada la A-3 a la altura de Rivas. Como consecuencia, el tráfico está siendo desviado por la vía de servicio. Esta incidencia afecta además a la circulación en sentido salida.

Accidente en A-3 en Rivas, desvío por la vía de servicio. / DGT

El segundo accidente está dificultando la entrada a la capital por la A-5, a la altura de Alcorcón. Según la información facilitada por la DGT, el incidente se localiza en el punto kilométrico 13.

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La DGT alerta de un accidente en la A-5 Alcorcón que provoca retenciones. / DGT

La situación está generando problemas de tráfico en dos de los principales accesos por carretera a Madrid, tal y como ha detallado la DGT a través de su canal de X (antes Twitter).