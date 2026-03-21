Viaja en el tiempo con el Tren de la Fresa: billetes a la venta para la temporada de primavera 2026

'¡Pheeeeep!' ¡Viajeros al tren! ... Las ruedas del histórico Tren de la Fresa vuelven a ponerse en funcionamiento para dar comienzo a su temporada de primavera 2026. Como lleva haciendo desde su puesta en funcionamiento en 1984, este tren ofrece a sus visitantes los fines de semana de primavera y otoño, un viaje en el tiempo y el espacio.

Rememorando el que fuera el primer recorrido de ferrocarril de la Comunidad de Madrid, el Tren de la Fresa recrea la forma de viajar de nuestros antepasados en una experiencia cultural y de ocio única. El destino, incomparable: el Real Sitio de Aranjuez, ampliamente conocido por sus exquisitas fresas y por su paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El primer recorrido de ferrocarril de la Comunidad de Madrid

En el año 1815, Isabel II inauguró el primer trayecto ferroviario en Madrid para unir el Palacio Real de Aranjuez con la capital. Aunque en un principio el trazado concluía en la estación de Aranjuez, para mayor comodidad de la realeza, terminó por prolongarse hasta el Palacio.

El trayecto busca homenajear este revolucionario invento que simboliza la llegada de la industrialización a nuestro país / Tren de la Fresa

Hoy, el Tren de la Fresa, formado por cuatro coches costa construidos en 1920, un coche de la serie 5000 de Renfe con pasillo lateral y compartimentos, construido en la década de 1940, y dos furgones de la década de 1960, ofrecen 385 plazas para todos aquellos que deseen sumergirse en la historia de la capital en un trayecto teatralizado.

Como parte del trayecto, todos los viajeros podrán disfrutar de una degustación de fresas de Aranjuez / Tren de la Fresa

Los revisores y el resto del personal del Tren de la Fresa irán totalmente uniformados para atender a los viajeros, ofreciendo además una degustación de fresas durante el trayecto, que hace honor a su nombre.

¿Cómo y dónde adquirir las entradas?

El tren comenzará su temporada de primavera este domingo 22 de marzo y continuará sus rutas hasta el próximo 7 de junio. Saliendo desde el Museo del Ferrocarril a las 10:00 de la mañana, se estima que la llegada a Aranjuez sea sobre las 11:00 horas.

La entrada incluye el trayecto teatralizado de ida y el viaje de vuelta a la capital / Tren de la Fresa

Con un precio que oscila entre los 24 y los 60 euros por persona, las entradas pueden adquirirse online o en la propia taquilla del Museo de Ferrocarril en Madrid. Además, estos billetes también incluyen el regreso a la capital saliendo a las 18:45 horas desde la estación de ferrocarril de Aranjuez.

Tren de la Fresa en la Estación del Ferrocaril en Aranjuez / Tren de la Fresa

Fechas disponibles en la temporada de primavera 2026: Marzo : 22, 28 y 29

: 22, 28 y 29 Abril : 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, y 26

: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, y 26 Mayo : 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, y 31

: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, y 31 Junio: 6 y 7

Tres trenes, tres épocas y tres destinos

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto "Trenes Patrimonio Mundial de Madrid", que proponen una forma diferente de visitar las tres ciudades madrileñas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así, además del Tren de la Fresa, los madrileños pueden escoger el Tren de Felipe II con destino en San Lorenzo del Escorial, o el Tren de Cervantes, con destino Alcalá de Henares.