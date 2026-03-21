Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid

Madrid esconde árboles que parecen de otro continente o de otra época. En Rascafría sobrevive un tejo de más de 1.000 años; en Aranjuez se alza un ejemplar de 47,5 metros; y en El Escorial crece una secuoya que figura entre las más imponentes de la región. Todos forman parte del grupo de 283 árboles singulares que protege la Comunidad de Madrid por su valor natural, histórico y científico.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, que se celebra este 21 de marzo, el Gobierno regional ha anunciado un refuerzo de su conservación. La Comunidad aumentará un 30% la aportación a la asistencia técnica especializada para estos ejemplares, con un presupuesto que pasará de 33.844 a 43.102 euros durante los próximos doce meses.

El objetivo es ir más allá del seguimiento ordinario que se venía realizando hasta ahora e intervenir de forma más completa para garantizar su estabilidad y su estado sanitario. El plan contempla evaluaciones mecánicas y fisiológicas, simulaciones digitales, podas, trabajos de sujeción y mejoras del suelo para favorecer la regeneración y alargar al máximo la vida de estos árboles.

El catálogo madrileño reúne cerca de 100 especies distintas y algunos ejemplares especialmente llamativos. El más antiguo es el tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, con más de 1.000 años. El más alto es el Plátano de la Trinidad, en el Jardín del Príncipe de Aranjuez, con 47,5 metros. Tras él aparecen la Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe, en El Escorial, con 41,5 metros, y el Ahuehuete de los Chinescos, también en Aranjuez, con 41 metros.

Si se mira el grosor del tronco, también hay cifras poco habituales. Destacan la secuoya de El Escorial, con 9,2 metros de perímetro; el Roble Viejo de El Chaparral, en Montejo de la Sierra, con 9,15; y el Plátano Mellizo del Jardín del Príncipe, en Aranjuez, con 8,21. Los ejemplares están señalizados sobre el terreno y los más destacados cuentan además con carteles sobre su historia y sus características.

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La Comunidad recuerda además que la colaboración ciudadana es clave para conservar este patrimonio natural y recomienda no acercarse demasiado, no abrazarlos, no arrancar ramas y no hacer fuego a su alrededor.