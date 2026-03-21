Santiago Segura (60 años): "Hago ayuno de 36 horas, de 18 horas... Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana. Ahora desayuno pan negro con aguacate"

Santiago Segura acaba de estrenar la sexta entrega de Torrente y ha arrasado literalmente en su primer fin de semana, logrando un récord histórico en los cines. Torrente: presidente se estrenó el viernes pasado bajo un fuerte secretismo, sin pases de presa previos para la prensa, sin imágenes promocionales y sin revelar el reparto hasta el mismo viernes. El resultado no ha podido ser mejor.

El actor y director de cine se ha sometido a cambios drásticos de peso para su personaje a lo largo de toda la saga. Llegó a pesar hasta 116 kg como él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram. "Aquí mi momento de mayor "expansión" física … comía como un animal (pero decía que era por prepararme para el personaje de Torrente). La verdad es que los excesos no son recomendables, pero eso lo digo mirando hacia atrás, claro, en aquel momento era inmensamente feliz. Pantagruelicamente feliz".

Así ha perdido Santiago Segura más de 50 kilos

Con el paso de tiempo, Segura ha experimentado una importante transformación física al perder hasta 50 kilos. ¿Cómo? Os contamos su cambio de vida, apostando por la salud y una rutina diaria de alimentación y entrenamientos. El actor y director, confesó en el programa de televisión 'El Hormiguero' que para mantenerse en su peso ideal (entre los 70 y los 75 kilos), hace ayuno intermitente muy llamativo. "Hago ayunos de 36 horas a veces, de 18 horas...No se lo recomiendo a nadie". El motivo de estos ayunos tan extremos, es para compensar si 'se pasa' comiendo el día anterior. "Antes, cuando me pasaba, comía bollería industrial o cualquier cosa. Ahora, en cambio, si hay algo de comida que es espectacular, me paso, pero como muy bien".

Segura también dice que: "el secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más deporte. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, no es probable que pierdas peso. Te debe preocupar que el sobrepeso sea causa de infarto, de diabetes, de 13 tipos diferentes de cáncer. Antes comía como un animal, pero decía que era por prepararme para el personaje de Torrente". De hecho, con el sobrepeso, el actor explica que: "tenía condropatías, condromalacias, el cartílago destrozado... todo el cuerpo sufre y la gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad".

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El creador de la millonaria saga 'Torrente' en un pase de prensa. / EFE

Nuestro protagonista también ha comentado en Europa Press que para conseguir mantenerse: "Se trata de ingerir menos calorías de las que consumes, cuidar qué tipos de calorías son, hacer ejercicio, una serie de cosas que dices ¡madre mía!". En una entrevista con 'El Español' ha dicho que cada mañana: "Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana. Llevo años sin probarlas y la diferencia se nota. Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para perder peso".