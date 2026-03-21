El pueblo de la Sierra de Madrid en el que la Guerra Civil solo dejó una casa en pie

En la Sierra Norte de Madrid, un pequeño municipio de apenas 252 habitantes, conserva en sus calles vestigios de la historia más reciente de España. Emplazado en pleno Valle del Lozoya, Gascones, destaca por un detalle singular: en el extremo norte de su casco urbano, aún se mantiene en pie la única casa del pueblo que sobrevivió a la Guerra Civil.

Hoy, esta vivienda conocida como "antigua casona tradicional" forma parte del conjunto histórico del pueblo y presenta una estructura sencilla con planta rectangular y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. Sus muros están construidos en adobe reforzado con mampostería, mientras que en las esquinas aparecen sillares que refuerzan la estructura del edificio. Junto a la fachada oeste todavía puede verse un antiguo cobertizo anexo que se ha derruido, lo que permite observar mejor los materiales originales con los que fue levantada la casa.

Actualmente la 'Antigua Casona Tradicional' se encuentra en un estado preocupante por la falta de mantenimiento de sus propietarios / Llegar sin avisar

La Iglesia de Santo Tomás Apóstol, más de cinco décadas en construcción

Uno de los edificios más destacados del municipio es la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, una iglesia parroquial de grandes dimensiones cuyo origen se remonta al siglo XVI. Tras sufrir daños en su infraestructura durante la Guerra Civil, el edificio necesitó de varios trabajos de restauración haciendo que su proceso de construcción durase más de cinco décadas. Así, su torre del campanario, no fue terminada hasta los años 90 del siglo XX, con unos trabajos que consiguieron recuperar su estructura original.

La Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol tiene una planta de cruz latina, y teja árabe en las cubiertas / Ayuntamiento de Gascones

Infraestructuras del mundo rural: el potro de herrar y la noria de sangre

El recorrido por Gascones también permite descubrir varias infraestructuras ligadas a la vida rural tradicional de la Sierra de Madrid. Una de ellas es el potro de herrar, una estructura utilizada para inmovilizar a los animales mientras se herraban sus cascos o se realizaban curas. Este tipo de instalaciones estaban vinculadas a la actividad ganadera de la zona y a los desplazamientos de rebaños por las cañadas y caminos que conectaban distintos pastos de la sierra.

Infografía del Potro de Herrar que se usaba para inmovilizar animales mientras se herraban sus cascos / La Cantabria Burgalesa

Entre los elementos más curiosos del pueblo se encuentra también la noria de sangre, un sistema tradicional utilizado para extraer agua del subsuelo. Su funcionamiento se basaba en un sistema de engranajes que se activaba mediante un animal que caminaba en círculo. Ese movimiento ponía en marcha una cadena de cangilones que transportaba el agua desde el interior del pozo hasta la superficie, permitiendo abastecer huertos o zonas cercanas.

Noria de Sangre en Gascones / Llegar sin avisar

Vestigios de la Guerra Civil: búnkeres y trincheras del conflicto

El patrimonio histórico de Gascones incluye además búnkeres de la Guerra Civil, construcciones defensivas realizadas en cemento y hormigón armado que formaban parte de sistemas de trincheras levantados durante el conflicto. Algunas de estas estructuras presentan forma de cúpula con pequeñas aberturas que permitían vigilar el exterior o defender la posición desde el interior. Junto con la antigua casona que sobrevivió a la guerra, forman parte de los elementos que recuerdan cómo este pequeño pueblo de la Sierra Norte también quedó marcado por aquel episodio de la historia.

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Gascones tiene varias rutas que recorren los búnkers y trincheras de la Guerra Civil del municipio / Wikiloc

¿Cómo llegar al municipio?

Para llegar a Gascones desde Madrid, la mejor opción es el coche, tomando la autovía A-1 (Autovía del Norte) hasta la salida 76, y luego siguiendo las indicaciones por la M-634/M-635 (carreteras locales). Si se desea tomar el transporte público, se deberá coger el autobús línea 191 en el intercambiador Plaza de Castilla y bajarse en Buitrago de Lozoya. Sin embargo, desde este pueblo hasta Gascones deberá gestionarse transporte rural.