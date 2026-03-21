La PAU 2026 en Madrid será del 1 al 4 de junio y cambiará la forma de corregir los exámenes

Los estudiantes madrileños que se presenten a la PAU en 2026 ya conocen las fechas clave de la prueba. La convocatoria ordinaria se celebrará en la Comunidad de Madrid los días 1, 2, 3 y 4 de junio, un calendario que sitúa a la región un día por delante de la mayoría de autonomías, que concentrarán los exámenes entre el 2 y el 4 de junio.

En el caso de la convocatoria extraordinaria, los alumnos madrileños tendrán una segunda oportunidad los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, coincidiendo con otras comunidades como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana o País Vasco.

Más allá del calendario, la PAU 2026 llegará con cambios relevantes en la corrección de los exámenes. La prueba incorporará un criterio común para valorar de forma específica aspectos como la ortografía, la gramática y la coherencia textual en todos los ejercicios que incluyan redacción. Esto significa que errores como una tilde olvidada, una falta de concordancia o una construcción deficiente podrán restar hasta un 10% de la nota en cualquier examen escrito y hasta un 20% en las pruebas de Lengua.

Madrid, no obstante, mantendrá una excepción importante: en Matemáticas las faltas de ortografía no penalizarán, al tratarse de una materia que no exige textos extensos en el desarrollo de la prueba.

La Comunidad de Madrid aprobó ya el pasado octubre los modelos de examen de 2026, incorporando además una novedad en el sistema de calificación: las correcciones se harán con múltiplos de 0,1, en lugar de 0,25, para lograr una evaluación más precisa del rendimiento de los alumnos.

Según los criterios impulsados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Madrid ha adaptado cerca del 70% de las orientaciones comunes fijadas para el curso 2025/2026, situándose entre las regiones que más han ajustado sus pruebas al nuevo proceso de armonización nacional.

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Comienza así la cuenta atrás para miles de alumnos madrileños, que ya conocen las fechas ordinarias y extraordinarias de una PAU que este 2026 tiene nuevas reglas que obligarán a cuidar más que nunca la redacción en los exámenes.