La guerra altera el plan de los viajeros madrileños para Semana Santa: "Quienes volaban a Oriente Medio han optado por Europa, Punta Cana o Nueva York"

Cuando casi se cumple un mes de la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos, el espacio aéreo sigue cerrado en algunas zonas. El Ministerio de Exteriores español, además, ha recomendado no viajar a países de Oriente Medio o alrededores. Es por eso que, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos viajeros madrileños están teniendo que reorganizar sus vacaciones de primavera. “Hay bastantes cancelaciones, por supuesto. Muchos viajes no se pueden realizar, sobre todo los que tienen que ver con la zona de conflicto. Quienes iban a Qatar o Dubái se han encontrado con aeropuertos cerrados”, explica César Gutierrez, presidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Las agencias de viajes en la capital han tenido que buscar alternativas ante las cancelaciones para no dejar a los viajeros en tierra. “Incluso en países próximos a Oriente Medio hemos tenido que dar un paso atrás. Hay recomendaciones del ministerio de no viajar a la zona. La mayoría de viajes programados a países muy cercanos al conflicto se están cancelando porque el cliente no quiere tener esa incertidumbre, esa sensación de peligro o inseguridad”, añade. De esta forma, se han anulado en su totalidad los recorridos que, de alguna forma, se acercaban al área afectada.

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / Gabriel Luengas

“En Semana Santa no suelen ser muchos los viajeros que optan por un vuelo a países de Oriente Medio. Sin embargo, hay destinos que implican hacer una escala en alguno de estos territorios. Lo que hemos hecho para quienes tenían estos viajes programados ha sido redirigirlos a destinos más seguros y típicos en estas fechas”, suma. César conoce las preferencias de los madrileños y sabe cuál es el viaje más común en estas fechas: “Es tirando a corto recorrido, de entre cuatro o cinco días. La gente tiende a irse más a las islas, Canarias y Baleares, a capitales de Europa, a Nueva York, que al final no son más de siete horas de vuelo… Incluso al Caribe, que es un recorrido similar”.

Opciones alternativas

“No son destinos tan lejanos como Asia o Indonesia, que pasas casi seguro por Oriente Medio para hacer escala e implica muchas más horas de viaje”, añade. Aquellos madrileños que iban a viajar a la zona en sus vacaciones han recibido una alternativa “sin ningún problema”: “Han optado por Punta Cana, Europa o destinos de playa cercanos. Ha habido un aumento considerable de las reservas en estos destinos, pero se debe a estos cambios de última hora que estamos realizando”. Según datos analizados por Civitatis, la plataforma de reservas, los turistas priorizarán ahora el eje Atlántico con Europa, Norteamérica y Latinoamérica como protagonistas de la temporada. Mientras, Oriente y ciertas zonas de Asia pierden peso en las reservas.

Aviones de Iberia aparcados , en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / Gustavo Valiente

Por otro lado, César asegura desconocer si se ha producido un incremento de las reservas en la capital de cara a la Semana Santa. “No está previsto que venga mucha más gente de la estimada cada año. Quien tenía previsto un viaje grande no se ha quedado en casa. Están buscando activamente otras opciones”, cuenta. Madrid tiene la suerte, dice, de que en los últimos años vive un incremento del turismo en la capital y el resto de la región durante la Semana Santa: “Este año la estimación es muy buena. El número de turistas, tanto nacionales como internacionales, que tiene previsto venir, no se ha visto perjudicado. Quizás vengan aún más de los previstos por este tema, pero aún no tenemos estimaciones”.

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El turismo madrileño es el turismo emisor “más importante” de toda España. Y, en Pascua, sus preferencias ya están definidas. “Tienden a ir a capitales europeas como Roma, Atenas, Budapest o Cracovia, a estaciones de ski y también a pueblos y segundas residencias. Aunque la norma sea que, en estas fechas, el ciudadano de Madrid suele salir, estamos presenciando una nueva tendencia. Cada vez son más los que optan por disfrutar también de su ciudad. Nos hemos dado cuenta de que muchos aprovechan estas fechas para visitar zonas como El Escorial, Aranjuez o Alcalá de Henares”, concluye.