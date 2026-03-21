La Comunidad de Madrid aprueba fondos para la gestión de centros de salud mental en Alcalá de Henares y Carabanchel

La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 3,5 millones de euros a la gestión, durante los próximos tres años, de dos centros de rehabilitación psicológica y social dirigidos a personas con enfermedad mental grave y duradera.

La medida ha sido acordada por el Consejo de Gobierno en su reunión de esta semana y afecta a dos dispositivos públicos con 90 plazas cada uno, ubicados en el municipio de Alcalá de Henares y en el distrito de Carabanchel, en la capital.

El centro de Alcalá de Henares contará con una inversión superior a 1,7 millones de euros, una cantidad que supone un aumento de más del 12% respecto a la anterior adjudicación.

Por su parte, el recurso de Carabanchel recibirá 1.766.597 euros, un 14% más que en la adjudicación anterior. Según los datos facilitados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la red pública de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera dispone de 7.181 plazas en la región.

Esa red está integrada por 233 recursos y servicios especializados, entre ellos centros de día, centros de rehabilitación psicosocial y laboral, equipos de apoyo social comunitario con intervención en domicilios, residencias, pisos supervisados, plazas en pensiones y recursos específicos para personas sin hogar.

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En el conjunto de estos dispositivos trabajan más de 1.500 profesionales, coordinados con los equipos de Salud Mental, con el objetivo de favorecer el desarrollo de capacidades personales, la autonomía, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.