AYUNTAMIENTO DE MADRID
Madrid asegura que el "imprescindible" cantón de Montecarmelo estará ejecutado a final de año
Carabante destaca que el Defensor del Pueblo avala la ubicación del cantón en Montecarmelo y asegura que no generará molestias a los vecinos
Europa Press
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha detallado que el "imprescindible" cantón de Montecarmelo estará ejecutado a final de año.
Carabante ha contestado así a las críticas de la Plataforma No al Cantón desde la presentación del programa de actos conmemorativos del 75 aniversario de la anexión de El Pardo a Madrid. "Los cantones son imprescindibles. Ya hemos ejecutado quince en la ciudad de Madrid y el único que queda por ejecutar es el de Montecarmelo", ha indicado, para asegurar a la vecindad "que pueden tener plena garantía de que no suponen molestias, malos olores ni perjuicios".
"No lo decimos nosotros sino que lo dice el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, porque los vecinos fueron a él y acreditó que esa era la mejor ubicación para instalar el cantón y que además no generaba molestias", ha recordado, algo que "también dicen el resto de los vecinos de la ciudad de Madrid porque ya son quince los ejecutados en este último mandato sin que haya quejas, molestias ni reclamaciones por parte de los vecinos".
"Minimizar la instalación lo máximo posible"
En Montecarmelo van a "minimizar la instalación lo máximo posible porque eso solo va a ser una instalación con vestuarios, unas pequeñas oficinas y un almacén para los carritos y además se va a aislar ejecutando un parque de 3 millones de euros".
"Lo que sí puedo garantizar a los vecinos es que después de la ejecución de ese parque y de ese cantón, Montecarmelo va a estar en mejores condiciones". "Y además quiero recordarles las grandísimas inversiones que ha ejecutado ahí el Ayuntamiento y la Comunidad, como centros de salud, un colegio público, otro concertado, una biblioteca o un centro cultural".
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