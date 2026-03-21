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Un feriante de 58 años sufre graves quemaduras tras la explosión de una botella de propano en Móstoles

Los servicios de emergencia atendieron al hombre de 58 años tras la deflagración en su furgoneta, que usaba como vivienda en la plaza del Pradillo

Furgoneta en la que ocurrió la explosión en Móstoles.

Furgoneta en la que ocurrió la explosión en Móstoles. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Europa Press

Madrid

Un feriante de 58 años ha sufrido quemaduras graves en el 35% de su cuerpo tras la deflagración de una botella de propano en la furgoneta en la que dormía en la plaza del Pradillo, en Móstoles, y que le hacía las veces de vivienda, ha informado 112-Comunidad de Madrid.

El herido sufre quemaduras de segundo grado y ha sido atendido por Policía Nacional, Local, Bomberos de la Comunidad y Summa 112, que recibió la llamada de alerta en torno a las 8 horas de este sábado.

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La botella de propano estaba en el interior del vehículo conectada a un hornillo. Los servicios regionales de emergencia han estabilizado al herido y le han trasladado al Hospital de Getafe. La Policía Nacional investiga el origen de la deflagración.

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