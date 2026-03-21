Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores

El 21 de marzo no es solo el día en el que comienza la primavera, sino que también se celebra algo muy especial con lo que alegrar la jornada: es el Día del Tiramisú. El postre italiano por excelencia del que no se sabe bien su origen exacto, pero sí se conoce su traducción que significa "levántame". Esa es la capacidad revitalizante que tiene este postre gracias a ingredientes como el café y el cacao, imprescindibles, junto a los bizcochos Savoiardi, el mascarpone y el amaretto.

Es día de rendir homenaje a este dulce y no hace falta viajar a Italia para probar el verdadero sabor del tiramisú: en Madrid se esperan colas kilométricas para conseguir la propuesta de esta pastelería. Un capricho perfecto para celebrar esta fecha que además se adapta a todos los gustos con diez sabores.

Este es el mejor tiramisú de Madrid

En pleno corazón de la capital, concretamente el número 31 de la calle de Modesto Lafuente, en el barrio de Chamberí, se encuentra una pastelería llena de encanto, que desde que abrió sus puertas ha logrado conquistar al público.

Sapori di Tiramisú. / Redes

En Sapori Di Tiramisu van más allá de la clásica receta 'sapori tradicional' de mascarpone, bizcochos bañados de café, cacao y huevo, su carta ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos: de limón, maracuyá, dulce de leche, Nutella, tradicional con amaretto, valentina, de pistacho y chocolate blanco, Baileys y el sabor del mes, en este caso de Lotus.

¿Dónde se puede comprar?

La pastelería que nace con la idea de acercar a Madrid a la tradición repostera italiana se puede adquirir de varias formar. Aquellos que quieran podrán acercarse a la propia tienda de Chamberí, que abre toda la semana menos los lunes, que abre todos los días a las 11:00 horas y los martes y miércoles cierra a las 19:00 horas, jueves, viernes y sábado hasta las 20:00 horas y domingo hasta las 15:00 horas.

Pero si deseas que llegue a la puerta de tu casa podrás pedirlo para llevar a casa a través de las aplicaciones de Glovo y Uber en la que ofrecen todos los sabores por un precio de 6,90 euros por unidad o si lo prefieres, una bandeja completa del sabor clásico para ocho raciones.

Ya sabes, si buscas celebrar de una forma especial el Día del Tiramisú en Madrid, tienes una parada obligatoria en la que elegir entre un amplio abanico de sabores. Y es que ya no hay excusa: elige tu favorito en la calle o en casa del tiramisú más famoso de la capital.