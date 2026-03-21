Antonio Ledezma: "Delcy Rodríguez es una dictadora interina y Zapatero una interferencia que perturba"

Fue detenido en 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia acusado de conspirar para derrocar a Nicolás Maduro. Tras varios meses en la prisión militar de Ramo Verde, Antonio Ledezma obtuvo un arresto domiciliario del que logró escapar y fugarse a España en 2017. El Gobierno de Mariano Rajoy le concedió protección como refugiado político y desde entonces vive en Madrid como exiliado. Ve con optimismo el proceso que se ha abierto en Venezuela tras la detención de Maduro por Estados Unidos en el curso de su intervención el pasado 3 de enero. Sueña con volver pronto a su tierra.

"A mí me secuestraron el 19 de febrero de 2015; me negué a abrir las puertas de mi despacho porque no había ninguna orden de captura ni allanamiento como corresponde desde el punto de vista judicial, derribaron la puerta de mi despacho con una mandarria y me llevaron más de veinte hombres encapuchados y armados con fusiles, movilizaron hasta tanquetas como si se tratara de Osama Bin Laden", recuerda en esta entrevista.

Preguntado si a Estados Unidos le interesa más propiciar una democracia en Venezuela o controlar las ventas de petróleo venezolano, Ledezma sale en defensa de la operación liderada este año por Washington: "Le interesan ambas cosas porque Venezuela tiene una relación de explotación petrolera con Estados Unidos que lleva más de un siglo y nosotros vamos a ofrecer nuestro petróleo a cualquier socio comercial de cualquier lugar del mundo, y al mismo tiempo, tenemos que reconocer que Estados Unidos lucha por la democracia en nuestro hemisferio".

Ledezma justifica la intervención y se niega a reconocer que la Administración Trump ha vulnerado el derecho internacional: "lo que justifica las operaciones (de EEUU) son las amenazas que irradian, la presencia en Venezuela de terroristas, de núcleos de Hizbolá y Al Qaeda, la presencia de grupos narcotraficantes que hacían de Venezuela su patio trasero". Y asegura que "esa trampa argumental del derecho internacional" le obliga a hacer otra pregunta: "¿dónde quedan los derechos de los venezolanos? El derecho a la vida -Maduro había ejecutado a más de 18.000 seres humanos por la vía extrajudicial, ¿dónde queda el derecho a la libertad? Maduro ordenó la detención arbitraria de miles de venezolanos y provocó la estampida de nueve millones de venezolanos".

“El derecho internacional no puede ser para proteger a dictadores; el derecho internacional tiene que ser para proteger a los pueblos que son atormentados por este tipo de dictaduras”, concluye el líder opositor.

En la conversación Antonio Ledezma pone en valor la figura de María Corina Machado: “Es una mujer de palabra, disciplinada, de convicciones, una mujer de valores y principios” – para asegurar que “la hoja de ruta” que él, como coordinador del Consejo Político Internacional, comparte con Machado es “seguir defendiendo la libertad de Venezuela”.

Delcy, Sánchez y Zapatero

Frente a Un café en las alturas, Ledezma habla sin tapujos de Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Preguntado si actualmente gobierno Venezuela el chavismo o Estados Unidos, o si está en el más absoluto limbo político, Ledezma afirma que "Venezuela está rumbo a recuperar su libertad, Delcy Rodríguez es una dictadora interina; ella es una operadora de facto que está recogiendo la basura que dejó la dictadura de Chávez y Maduro pero, cuando quede ese camino despejado, lo que viene para Venezuela es el resplandeciente sol de la democracia y la libertad".

Del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el exalcalde de Caracas, exiliado en España desde hace nueve años cree que "está padeciendo la armadura de una alianza que lo tiene sometido y por eso ha cambiado de opinión; nosotros seguimos agradecidos a España de la solidaridad que han puesto de manifiesto distintas tendencias políticas porque la causa de Venezuela no es de derechas o de izquierdas, es un problema humanitario, es una catástrofe desde todos los puntos de vista, económico, moral y de violaciones de los derechos humanos".

Antonio Ledezma, invitado este sábado en 'Un café en las alturas' / EPE

Menos benévolo se muestra hacia José Luis Rodríguez Zapatero, al que llega a caricaturizar con una singular comparación. Preguntado si el papel que expresidente español ayuda u obstaculiza a las expectativas de la oposición al chavismo, asegura que "es una interferencia que perturba como si usted va en un avión para tratar de aterrizar en una pista de libertad y se le presenta una turbulencia, unos nubarrones. Yo creo que la participación de Zapatero no ha sido feliz porque, por más que trate de esconderlo, se ve su inclinación hacia lo que representa Maduro y quienes lo heredan en esta dictadura".

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"Los venezolanos que hemos tenido paciencia para luchar durante todas estas más de tres décadas no vamos a agotarnos ahora que estamos en la mitad del río, vamos a nadar aunque sea contracorriente para llegar a la orilla de la libertad", concluye.