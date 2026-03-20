Ver dinosaurios con niños en Madrid ya es posible: llega a Dinolandia 2026, un viaje al pasado

La primavera de 2026 trae a Madrid una de las experiencias más especiales de todo el año. Están de suerte los amantes de la naturaleza y los pequeños exploradores: los dinosaurios tomarán uno de los jardines botánicos más singulares de toda la comunidad. Ubicado en la Sierra Oeste de Madrid, El Bosque Encantado será el espacio de Dinolandia 2026, el mayor parque temático de criaturas jurásicas que tiene prevista su apertura el 2 de abril.

Este nuevo proyecto tendrá lugar en los 22.000 metros cuadrados del bosque, que se transformarán para que los visitantes puedan caminar entre dinosaurios animados a tamaño real. No será un simple paseo entre esculturas, sino que se trata de una experiencia viva, con sonidos y sensaciones que te harán retroceder millones de años sin abandonar la Sierra Oeste de Madrid.

Dinosaurios en Dinolandia Madrid. / Redes

Una visita para todos los públicos

El Bosque Encantado está ubicado en San Martín de Valdeiglesias y es un lugar único en Europa: 300 esculturas vegetales vivas, laberintos, rutas temáticas y un entorno lleno de magia. Ahora, con Dinolandia la vivencia se amplía con la mezcla de fantasía, educación y diversión donde los dinosaurios vuelven a la realidad.

No se trata de una exposición estática, sino de una aventura temática pensada para familias, escuelas y los amantes de la historia, la naturaleza o la paleontología, un lugar donde descubrir, fotografiar y pasar horas al aire libre.

Dinosaurios en Dinolandia Madrid 2026. / Redes

Todo lo que debes saber

Si planeas acudir a esta escapada tan especial hay varias recomendaciones a tener en cuenta. Es un plan perfecto para hacer en familia para niños de todas las edades, pero también es ideal para los más curiosos y aventureros. El recorrido, dada las dimensiones del parque, promete ser largo por lo que conviene planear un día sin prisas.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla y online, pero se recomiendan adquirir en la página web para disfrutar de un descuento de 15% respecto a comprarlas presencial e incluye la entrada a Dinolandia y a El Bosque Encantado. La entrada de adulto cuesta 24 euros sin la oferta y 22 euros online, la de los niños cuesta 21 euros online y 19 euros online, aunque hay promociones por grupos, familias numerosas y jubilados que puedes consultar en la página web oficial de venta. Las entradas tienen una caducidad de un año.

Así se consolida un plan ideal para viajar en el tiempo y sorprender a los más (y los menos) pequeños en una experiencia con un enfoque educativo, estético y lúdico, perfecta para aquellos que busquen planes diferentes, escapadas de fin de semana o incluso visitantes ocasionales en búsqueda de algo nuevo.