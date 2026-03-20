La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Justo en el momento en que Ana Torroja se planteaba seriamente continuar en la música, apareció Se ha acabado el show: un grito de autoreivindicación tan sólido, tan genuino, que ha vuelto a colocarla bajo el foco. Es una industria feroz con las glorias que agitaron España, la artista ha pegado un golpe sobre la mesa. No quiere condiciones, detesta las tendencias. Y, por ello, con nuevo disco bajo el brazo, se ha propuesto ser libre. Con todas sus consecuencias.