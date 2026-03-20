MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Se ha acabado el show', de Ana Torroja
Justo en el momento en que Ana Torroja se planteaba seriamente continuar en la música, apareció Se ha acabado el show: un grito de autoreivindicación tan sólido, tan genuino, que ha vuelto a colocarla bajo el foco. Es una industria feroz con las glorias que agitaron España, la artista ha pegado un golpe sobre la mesa. No quiere condiciones, detesta las tendencias. Y, por ello, con nuevo disco bajo el brazo, se ha propuesto ser libre. Con todas sus consecuencias.
'Chorar, chorei', de Tanxugueiras
Olaia, Sabela y Aida lo tienen claro: lo suyo es hacer canciones que les sobrevivan y, para ello, qué inteligentes, recuperan el pasado que sigue latiendo hoy. Chorar, chorei es el primer adelanto de su próximo álbum, O cuarto, el más íntimo. Y, por suerte, aunque renovadas, sigue la estela pandereteira que tanto les representa. Es imposible dejar de escucharlas. Tienen algo que, así pasen 100 años, ojo, les seguirá volviendo hipnóticas.
'Martes 13', de Alex Wall
Completamente alejado del ruido, Alex Wall tiene en su haber un puñado de canciones bonitas. Las historias que paladea, con su inicio, nudo y desenlace, bien producidas y con la dosis justa de chulería, le sobrevivirán. Resultan tan auténticas que no les hace falta más y más capas para sonar actuales. Les basta ser sinceras, crueles y voraces para diferenciarse de la masa y, por qué no, ojo, volverse virales gracias al boca a boca de antes.
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