Tiroteo a plena luz del día en Tetuán: un joven herido grave y un agresor a la fuga

Un joven de 23 años ha resultado herido grave este viernes tras recibir un disparo en plena calle en el distrito madrileño de Tetuán. El suceso se ha producido en la calle Almansa, donde el presunto autor de la agresión huyó poco después y está siendo buscado por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en torno a las 15.15 horas, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso por una agresión con arma de fuego, cuando una persona alertó de que había escuchado un disparo a la altura del número 11 de la calle Almansa.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que atendieron al joven por una herida de bala en el hombro izquierdo. Tras una primera asistencia, la víctima fue trasladada al hospital La Paz, consciente, estable dentro de la gravedad y con pronóstico grave.

En paralelo, la Policía Nacional activó un dispositivo para tratar de localizar al agresor. A la zona acudieron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Tetuán, que peinaron el entorno en busca del sospechoso.

Las primeras pesquisas apuntan a que el autor huyó en un vehículo ligero, aunque por el momento no está claro si se desplazaba en patinete, bicicleta o incluso moto. Ese extremo forma parte de una investigación que sigue abierta y con la que los agentes tratan de reconstruir con precisión cómo se produjo el ataque y cuál fue la ruta de escape.

Noticias relacionadas

Por ahora no han trascendido detenciones ni se han confirmado las circunstancias que rodearon el tiroteo. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil de la agresión e identificar al responsable.