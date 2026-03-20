Shakira en Madrid: cómo y cuándo conseguir las entradas para su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

"Después de 8 años de espera, vuelve la loba", así anunciaba Live Nation España el regreso de Shakira a España con su gira a 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Tras arrancar el pasado 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, la cantante ha visitado 17 países y recaudado más de 421 millones de dólares. Ahora, y para finiquitarla, 19 meses después, la artista ha organizado una residencia europea.

Para su parada en España con tres fechas los próximos 25, 26 y 27 de septiembre, la cantante ha previsto la construcción de un coliseo a medida en la capital, que se llevará a cabo en el espacio Iberdrola Music de Villaverde. Diseñado por el estudio de arquitectura BIG, el recinto promete visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium.

Se espera que el estadio tenga capacidad para más de 50.000 fans por noche / shakira.com

¿Cuándo y dónde conseguir las entradas?

Como ya es habitual en el proceso de compra de entradas, para acceder a las diferentes preventas previstas por la artista, los fans de "la loba" deberán registrarse antes del domingo 22 de marzo a las 22:00 horas en www.shakira.com. Así, a lo largo del lunes 23 de marzo, se enviarán correos electrónicos a las personas registradas con el link para acceder a la preventa que tendrá lugar el martes 24 de marzo a partir de las 10:00 horas con un límite de cuatro entradas por persona.

El pasado 1 de marzo, Shakira reunió a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México / shakira.com

Además, la organización ha previsto dos preventas exclusivas más, que tendrán lugar a lo largo de la semana:

La Preventa Live Nation-S.S.Music: Tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 10:00 horas y será únicamente accesible para clientes que dispongan de tarjeta de pago Mastercard emitida por el banco Santander, con un límite de dos entradas por persona.

Tendrá lugar el y será únicamente accesible para clientes que dispongan de emitida por el banco Santander, con un límite de dos entradas por persona. La Preventa Live Nation: Tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 10:00 horas y será únicamente accesible para aquellas personas registradas en LiveNation.es, con un límite de cuatro entradas por persona. La organización advierte que los métodos de pago aceptados serán: Visa, MasterCard, American Express, Bono Cultural Joven, PayPal, Apple Pay y Klarna, sin incluir las tarjetas regalo de Ticketmaster.

La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como escenario global para voces diversas. / shakira.com

La última oportunidad para hacerse con las entradas será el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas en LiveNation.es, Ticketmaster, y El Corte Inglés, con la salida de la venta general donde se permitirá cualquier método de pago aceptado por el canal de venta Ticketmaster y el límite de compra ascenderá a 6 entradas por persona.