Roberto Brasero, meteorólogo, da la bienvenida a la primavera en Madrid: "A partir de ahora los días serán más largos que las noches"

Ya se respira en Madrid la llegada de la primavera y como ha anunciado en meteorólogo Roberto Brasero, da comienzo con un tiempo más revuelto que en el inicio de la semana. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un fin de semana marcado por fuertes contrastes en la Comunidad de Madrid. Eso sí, al menos se comenzará a disfrutar de más horas de sol con días más largos.

Lluvias, pero también sol

El inicio de la primavera comienza con el tiempo revuelto. La Aemet espera que el sábado 21 comience en forma de lluvia hasta las 12:00 horas, momento en el que finalizarán las precipitaciones. A partir de esa hora la nubosidad también irá descendiendo hasta recibir al domingo 22 de marzo en forma de sol durante toda la jornada.

La predicción para la montaña es similar: el sábado el cielo se espera muy nuboso o cubierto, tendiendo a abrirse grandes claros al final del día con probables precipitaciones débiles ocasionales, que localmente podrán ser moderadas y en forma de chubasco. Y domingo el tiempo mejorará, ya que tan solo se esperan lluvias débiles durante la tarde. La cota de nieve se situará entre los 1800 y 2000 metros.

¿Más calor?

En la capital la Aemet prevé que las temperaturas varíen bastante a lo largo de la semana. Durante el día de sábado las temperaturas descenderán hasta los 10 grados de mínima y los 13 grados de máxima, mientras que domingo subirán las temperaturas máximas hasta los 18 grados, pero bajarán las mínimas hasta los 5 grados.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que domingo también incrementen las máximas. En Guadarrama las temperaturas variarán durante el fin de semana entre los 17 grados de temperatura máxima y los 3 grados de temperatura mínima y en Somosierra los termómetros irán entre los 13 grados de máxima y 1 grado de mínima durante sábado y domingo.

Así se da comienzo a la primavera, que permitirá disfrutar de diferentes planes en la ciudad de Madrid con un tiempo que irá mejorando a lo largo de la próxima semana, según la previsión meteorológica del organismo estatal.