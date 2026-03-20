TRANSPORTES
Renfe baraja dos opciones técnicas para reanudar la conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid
El corte de la línea férrea, originado por un desprendimiento en Álora, obliga a Renfe a ofrecer más de 3.000 plazas diarias combinando tren y autobús para garantizar la movilidad de los viajeros
Renfe ha confirmado que estudia diversas alternativas para restablecer y optimizar la operativa ferroviaria entre Málaga y Madrid. El servicio de alta velocidad permanece interrumpido desde febrero, cuando un desprendimiento en la vía en Álora forzó la suspensión de la circulación directa.
Para reducir la dependencia del transporte por carretera, la operadora baraja actualmente dos vías técnicas. La primera consiste en un plan alternativo por vía convencional para sustituir los trasbordos en autobús por trenes que circulen íntegramente por la red tradicional.
La segunda opción es un servicio mixto con material de rodadura desplazable. Esto permitiría utilizar trenes capaces de circular por vía convencional en el tramo Málaga-Antequera y cambiar al ancho de Alta Velocidad a partir de Antequera para seguir hacia Madrid.
Limitaciones en la flota y el mantenimiento
A pesar de estas opciones, Renfe advierte de limitaciones operativas críticas que impiden su aplicación inmediata. Existe una escasez de trenes disponibles debido a que varias unidades han quedado inmovilizadas en Málaga y Algeciras por los efectos del temporal.
Además, el taller de alta velocidad de Málaga ha quedado aislado. Esto obliga a desviar la flota a otros centros, lo que satura los tiempos de revisión y aumenta el kilometraje. También es necesario completar la habilitación de maquinistas para el manejo de este material específico.
El corte de la línea se originó tras el desprendimiento de un muro de contención en Álora. Actualmente, Renfe es el único operador en este corredor y ofrece más de 3.000 plazas diarias combinando tren y autobús para garantizar la movilidad de los viajeros.
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