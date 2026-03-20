El Real Madrid cae ante Zalgiris Kaunas en un final apretado y con polémica

El Real Madrid perdió (87-85) ante el Zalgiris Kaunas en un final igualado este viernes y alimentando sus dudas a domicilio, esta vez en casa de un equipo lituano que se impuso con suspense para comprimir la lucha por los 'playoffs' en la jornada 32 de la Euroliga.

El intercambio de golpes, con más acierto en el primer tiempo, se lo quedó el equipo local gracias a Sylvain Francisco (20 puntos), estelar en el primer tiempo y protagonista de la acción de falta personal y los tiros libres que dieron el triunfo a Zalgiris, y Moses Wright (16), sin miedo ante Edy Tavares (12 puntos, 10 asistencias y 25 de valoración) en el segundo tiempo.

La cita en Kaunas tuvo un primer tiempo de mucha pegada. El equipo lituano vivió de un 8 de 13 en triples, y un Francisco especialmente enchufado con 16 puntos al descanso. El Madrid, que estaba avisado ante el mejor porcentaje de tres de la Euroliga, estuvo bien y respondió con la misma moneda justo antes de ir a vestuarios gracias a Sergio Llull (53-55).

El '23' metió dos de sus mandarinas para truncar la renta de los locales, bien liderados también por Nigel Williams-Goss. En cambio, Zalgiris echó de menos a un Moses Wright que empezó fuerte pero que se tuvo que sentar pronto con la segunda falta que le sacó Mario Hezonja. El croata irrumpió después de fallar las primeras y cerró el primer cuarto con 11 puntos (25-29).

Un Francisco inspirado

Entonces, la inspiración de Francisco acaparó el pabellón lituano, capaz de taponar y anotar de tres en la misma jugada, mientras los blancos tiraron de Tavares. El de Cabo Verde sumó por dentro, aunque el rebote siguió dando extras a los locales, y el regreso de Hezonja o Facundo Campazzo no fue tan productivo como las mandarinas de Llull que cerraron el segundo cuarto para los blancos.

La defensa era la faceta con más margen de mejora, y Scariolo puso a Alberto Albalde encima de Francisco para contener el mayor problema. Los blancos buscaron a Hezonja en ataque, mientras Wright volvió con ganas en los lituanos. Después de unos minutos de guerrilla, el partido volvió a romperse, y los triples de Trey Lyles y Theo Maledon pusieron a los blancos al mando (68-72).

Scariolo dio descanso a Tavares y Zalgiris volvió a rascar en el rebote. Cuando el pívot volvió, Wright no dudó en seguir ganando la zona, pero el toma y daca puso al Madrid en dominio del marcador con un triple de Hezonja (79-83). El acierto visitante no aguantó en un desenlace igualado, y con fallos en uno y otro lado, el partido llegó con 85-85 al último minuto. Campazzo no atinó y la última de Zalgiris fue para un Francisco que forzó una polémica falta.

Pese a las protestas de los blancos, la estrella local puso el 87-85 que no cambió sobre la bocina un triple de Hezonja que escupió el aro. El Madrid encajó la revancha del duelo de ida y volvió a caer en su asignatura pendiente a domicilio, aunque en el Zalgirio Arena acumulan una amplia lista de víctimas ilustres. Los de Kaunas se ponen con 18 triunfos, para mirar al 'Top 6', mientras los de Scariolo se quedan en 20 frenados tras cuatro victorias seguidas.

FICHA TÉCNICA.

ZALGIRIS KAUNAS, 87 - REAL MADRID, 85. (53-55, al descanso).

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss (11), Franciso (20), Butkevicius (7), Tubelis (8) y Wright (16) --quinteto inicial--; Giedraitis (2), Sleva (6), Brazdeikis (4), Ulanovas (5), Birutis (8).

REAL MADRID: Campazzo (7), Abalde (-), Hezonja (18), Okeke (8) y Tavares (12) --quinteto inicial--; Lyles (10), Feliz (2), Maledon (11), Deck (7), Llull (6), Garuba (4).

--PARCIALES: 25-29, 28-26, 15-17, 19-13.