Comienza la Semana Santa 2026 en Madrid: estas son las principales actividades que no te puedes perder este año

Queda poco para que Madrid se vuelva a llenar de tradición, música y fervor con motivo de la Semana Santa 2026. Desde las grandes procesiones del centro histórico, con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece un completo calendario de actividades para todos los públicos.

Las procesiones volverán a ser protagonistas con recorridos por el centro histórico, pasos por enclaves determinantes e imágenes de gran valor devocional acompañadas de música y saetas. La programación se completará con conciertos de música sacra, exposiciones, tamborradas y propuestas gastronómicas, además de eventos especiales como la Fiesta de la Resurrección.

Programación completa de la Semana Santa 2026 en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura, ha presentado los actos y actividades culturales de la Semana Santa madrileña. A la presentación han asistido también representantes de las cofradías, del Arzobispado de Madrid y de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS).

Una programación donde la tradición, la cultura y la fe se dan la mano para destacar la enorme riqueza histórica, patrimonial y gastronómica de la Semana Santa madrileña y el gran atractivo turístico de esta celebración que el Ayuntamiento de Madrid aspira a declarar Fiesta de Interés Turístico Regional. Como imagen de esta edición, el cartel está dedicado al Cristo de Medinaceli.

Ruta Dulces Pasiones: hasta el 5 de abril

La Semana Santa madrileña arranca también en clave gastronómica con la Ruta Dulces Pasiones, una propuesta para descubrir algunos de los sabores más tradicionales de estas fechas. Las pastelerías y obradores de la ciudad elaboran dulces típicos como torrijas, bartolillos o pestiños del 16 de marzo hasta el 5 de abril.

Los pestiños son un dulce típico de la Semana Santa / PEXELS

La primera procesión del programa

Si bien la Semana Santa comienza con varios encuentros musicales en la capital, será la procesión traslado de las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús Nazareno lo que encienda el ambiente para el resto de los días. Saldrá el viernes 20 de marzo desde la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a las 19.00 horas.

La música será la protagonista en la capital hasta el 27 de marzo, Viernes de Dolores, cuando tendrán lugar las procesiones del Cristo del Perdón, Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores y la procesión del Viernes de Dolores.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos, además de celebrarse la bendición de las Palmas y la celebración de la Eucaristía, ambas en la Iglesia de San Pedro Apóstol (Barajas) a las 12:00 horas, también tendrán lugar las procesiones del Domingo de Ramos, Niño Jesús, Nuestro Padre Jesús del Amor, Nuestro Padre Jesús del Perdón, Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, Santísimo Cristo de la Fe y la Salud y la procesión de San Juan.

Procesión de la Borriquita, en Madrid / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Lunes Santo

Además de un concierto a cargo de Camerata Lírica en la Parroquia de San Clemente Romano a las 20.30 horas, durante el Lunes Santo tendrá lugar la procesión de las Siete Palabras, que saldrá desde la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 20.00 horas.

Martes Santo

No hay procesiones previstas para esta jornada, pero sí se llevará a cabo un concierto dedicado a 'Mujeres al órgano', con Pilar Cabrera, organista de la Catedral de Valladolid. El repertorio incluye obras de Johann Sebastian Bach, Georg F. Haendel y Joseph Jongen.

Miércoles Santo

Después del Vía Crucis en la Catedral de La Almudena a las 19.00 horas, procesionará el Cristo de las Tres Caídas desde la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista a las 19:45 y Nuestro Padre Jesús de la Salud desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 19.45.

Jueves Santo

El Jueves Santo procesionarán el Divino Cautivo, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre y Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad. Durante esta jornada también tendrá lugar la interpretación de varias saetas.

Procesión del 'Divino Cautivo' en Madrid. / SEMANA SANTA EN MADRID

Viernes Santo

El Viernes Santo procesionarán el Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad, El Divino Cautivo, María Santísima de los Siete Dolores, Jesús Nazareno de Medinaceli, Santísimo Cristo de los Alabarderos, Nuestra Señora de la Soledad, el Santo Entierro y la Procesión del Silencio.

Sábado Santo y Domingo de Resurrección

El Sábado Santo procesionarán La Soledad y Desamparo y la Procesión claustral del Santísimo Cristo Yacente. El Domingo de Resurrección, además de la tamborrada de la Resurrección y actos religiosos como la celebración de la Eucaristía y la misa solemne de Resurrección, saldrá a la calle la Procesión del Encuentro.

La última procesión de la Semana Santa

Pese a que el resto de la programación de la Semana Santa esté marcada por la música y los actos religiosos, será el domingo 12 de abril cuando tenga lugar la última procesión de 2026 en Madrid, la del traslado de las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 19:00 horas en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

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El broche final a la programación de la Semana Santa lo pone un concierto coral dirigido por Miguel del Castillo García-Pablos, con un programa que incluye el Stabat Mater en su primera parte y piezas como La saeta, Frente al mar, Cada canción, Laschia ch'io pianga, 1492 La conquista del paraíso y Climbing up the mountain en la segunda. Tendrá lugar el lunes 13 de abril en el Centro Cultural Casa de Vacas.