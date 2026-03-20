USERA
Una persecución policial por el sur de Madrid acaba con cinco detenidos, ocho agentes heridos y tres coches dañados
Los sospechosos terminaron embistiendo los vehículos policiales tras una larga huida
Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria en Usera terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución policial por el sur de la capital. Cinco sospechosos trataron de escapar a toda velocidad al verse sorprendidos por agentes de la Policía Nacional y, en su huida, embistieron varios vehículos y sembraron el caos hasta ser finalmente interceptados en la M-45.
Los hechos ocurrieron hacia las 18.00 horas del pasado jueves, cuando una patrulla detectó a varios individuos presuntamente implicados en el conocido “método de la siembra”, una técnica utilizada para robar a las víctimas tras distraerlas con objetos arrojados al suelo.
Al advertir la presencia policial, los sospechosos pisaron el acelerador y emprendieron una fuga por distintas carreteras del sur de Madrid. La persecución se prolongó durante varios kilómetros, en un recorrido marcado por maniobras violentas y choques contra otros vehículos, incluidos coches patrulla.
La huida terminó en la salida 7 de la M-45, a la altura del polígono Marconi, donde el vehículo de los fugitivos acabó colisionando con un coche policial. Allí, los agentes lograron reducir y detener a los cinco ocupantes, todos ellos hombres de nacionalidad peruana, acusados de un presunto delito contra el patrimonio.
El balance del operativo fue de ocho agentes heridos leves y tres coches patrulla inutilizados. Aunque los policías necesitaron asistencia sanitaria, sus lesiones no revisten gravedad, según han informado fuentes policiales.
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