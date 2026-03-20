Una persecución policial por el sur de Madrid acaba con cinco detenidos, ocho agentes heridos y tres coches dañados

Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria en Usera terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución policial por el sur de la capital. Cinco sospechosos trataron de escapar a toda velocidad al verse sorprendidos por agentes de la Policía Nacional y, en su huida, embistieron varios vehículos y sembraron el caos hasta ser finalmente interceptados en la M-45.

Los hechos ocurrieron hacia las 18.00 horas del pasado jueves, cuando una patrulla detectó a varios individuos presuntamente implicados en el conocido “método de la siembra”, una técnica utilizada para robar a las víctimas tras distraerlas con objetos arrojados al suelo.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos pisaron el acelerador y emprendieron una fuga por distintas carreteras del sur de Madrid. La persecución se prolongó durante varios kilómetros, en un recorrido marcado por maniobras violentas y choques contra otros vehículos, incluidos coches patrulla.

La huida terminó en la salida 7 de la M-45, a la altura del polígono Marconi, donde el vehículo de los fugitivos acabó colisionando con un coche policial. Allí, los agentes lograron reducir y detener a los cinco ocupantes, todos ellos hombres de nacionalidad peruana, acusados de un presunto delito contra el patrimonio.

Noticias relacionadas

El balance del operativo fue de ocho agentes heridos leves y tres coches patrulla inutilizados. Aunque los policías necesitaron asistencia sanitaria, sus lesiones no revisten gravedad, según han informado fuentes policiales.