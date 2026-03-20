AYUDAS COMUNIDAD DE MADRID
Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia
La Comunidad de Madrid, a través del "Programa PREE", ofrece bonificaciones para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la rehabilitación de edificios, financiadas con fondos europeos NextGeneration EU.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas para miles de jóvenes en España. Ante la imposibilidad de comprar o alquilar pisos en la capital, muchos madrileños se han decantado por deshacer el camino que ya hicieron sus padres y volver a zonas rurales. En este contexto, las ayudas públicas para rehabilitar viviendas en pequeños municipios se han consolidado como una de las herramientas clave para combatir la despoblación.
Diferentes prestaciones y condiciones
Las diferentes líneas de ayuda enmarcadas en esta iniciativa son gestionadas directamente por cada Comunidad Autónoma, que impone sus requisitos y líneas de actuación. Así, mientras que en algunas comunidades la vivienda debe situarse en municipios con menos de 5.000 habitantes, otras no establecen limitaciones en este aspecto.
En cuanto a las cuantías, mientras que en Galicia el programa cubre hasta 30.000 euros por vivienda, otras comunidades como Castilla-La Mancha sitúan su límite en los 60.000 euros por vivienda, incluyendo además una línea específica para jóvenes agricultores de hasta 40.000 euros para obras en viviendas rurales.
En la Comunidad de Madrid, al igual que en otros territorios como Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y el País Vasco, se busca dar prioridad a las ayudas vinculadas a la rehabilitación energética, la mejora de la accesibilidad y la conservación estructural.
'Programa PREE' en la Comunidad de Madrid
Como parte del mismo paquete de ayudas europeo concedido por el PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España), y persiguiendo este enfoque, la Comunidad de Madrid ha impulsado el conocido como "Programa PREE" (Programa de Rehabilitación Energética de Edificios). Así, en la capital, estas medidas de rehabilitación pueden destinarse a mejoras con envolvente térmica, aislamiento, instalaciones de calefacción, refrigeración y energía renovable tanto en viviendas individuales como en edificios colectivos.
Aunque no se establecen límites en cuanto al máximo de habitantes por municipio en el que se encuentre la vivienda o el edificio, entre los requisitos, la Comunidad de Madrid exige que las actuaciones logran ahorros energéticos significativos, como por ejemplo, una reducción de al menos un 30% del consumo de energía no renovable en edificios. Además, se permitirá combinar estas obras con mejoras de accesibilidad, conservación o digitalización, siempre que el foco principal sea la eficiencia energética.
En cuanto a las cuantías, las ayudas pueden cubrir entre un 40 % y un 80 % del coste en edificios, con importes de hasta unos 18.800 € por vivienda, mientras que en viviendas individuales el porcentaje será de un 40% (hasta 3.000 €). Además, existen subvenciones específicas para costes técnicos (proyectos y estudios) y ayudas adicionales que pueden llegar al 100 % en casos de vulnerabilidad económica.
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- La URJC se convierte en la primera universidad pública madrileña con acceso a Bloomberg para el análisis financiero
- Es oficial: este es el único municipio de Madrid que tendrá fiesta el 19 de marzo
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
- Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: 'Naciste para ser presidente
- El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: un palacete de 500 metros cuadrados regalo de su abuelo Juan Carlos I
- El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares