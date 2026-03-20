Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas para miles de jóvenes en España. Ante la imposibilidad de comprar o alquilar pisos en la capital, muchos madrileños se han decantado por deshacer el camino que ya hicieron sus padres y volver a zonas rurales. En este contexto, las ayudas públicas para rehabilitar viviendas en pequeños municipios se han consolidado como una de las herramientas clave para combatir la despoblación.

Diferentes prestaciones y condiciones

Las diferentes líneas de ayuda enmarcadas en esta iniciativa son gestionadas directamente por cada Comunidad Autónoma, que impone sus requisitos y líneas de actuación. Así, mientras que en algunas comunidades la vivienda debe situarse en municipios con menos de 5.000 habitantes, otras no establecen limitaciones en este aspecto.

En cuanto a las cuantías, mientras que en Galicia el programa cubre hasta 30.000 euros por vivienda, otras comunidades como Castilla-La Mancha sitúan su límite en los 60.000 euros por vivienda, incluyendo además una línea específica para jóvenes agricultores de hasta 40.000 euros para obras en viviendas rurales.

Entre las medidas autonómicas, Castilla La Mancha cuenta con una línea específica para jóvenes agricultores / Consejería de Agricultura de Ciudad Real

En la Comunidad de Madrid, al igual que en otros territorios como Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y el País Vasco, se busca dar prioridad a las ayudas vinculadas a la rehabilitación energética, la mejora de la accesibilidad y la conservación estructural.

'Programa PREE' en la Comunidad de Madrid

Como parte del mismo paquete de ayudas europeo concedido por el PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España), y persiguiendo este enfoque, la Comunidad de Madrid ha impulsado el conocido como "Programa PREE" (Programa de Rehabilitación Energética de Edificios). Así, en la capital, estas medidas de rehabilitación pueden destinarse a mejoras con envolvente térmica, aislamiento, instalaciones de calefacción, refrigeración y energía renovable tanto en viviendas individuales como en edificios colectivos.

La Comunidad de Madrid ha impulsado el Programa PREE que se centra en la rehabilitación energética / Shutterstock

Aunque no se establecen límites en cuanto al máximo de habitantes por municipio en el que se encuentre la vivienda o el edificio, entre los requisitos, la Comunidad de Madrid exige que las actuaciones logran ahorros energéticos significativos, como por ejemplo, una reducción de al menos un 30% del consumo de energía no renovable en edificios. Además, se permitirá combinar estas obras con mejoras de accesibilidad, conservación o digitalización, siempre que el foco principal sea la eficiencia energética.

rehab fe edif subv prog 3 / Ayuntamiento de Madrid

En cuanto a las cuantías, las ayudas pueden cubrir entre un 40 % y un 80 % del coste en edificios, con importes de hasta unos 18.800 € por vivienda, mientras que en viviendas individuales el porcentaje será de un 40% (hasta 3.000 €). Además, existen subvenciones específicas para costes técnicos (proyectos y estudios) y ayudas adicionales que pueden llegar al 100 % en casos de vulnerabilidad económica.