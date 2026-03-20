Música, bailes tradicionales, y propuestas culturales: estos son los cinco planes con los que Madrid dará la bienvenida a la primavera este fin de semana

Aunque el tiempo aún se pronostica algo inestable, los madrileños esperan con ansias la llegada oficial de la primavera este próximo 20 de marzo. 'La Radio Encendida' y las actuaciones enmarcadas en 'El Festival de las Estrellas', serán las encargadas de poner la banda sonora a esta bienvenida que traerá consigo planes culturales como 'La Malquerida' de Aitana Sánchez-Gijón, las visitas guiadas al Banco de España o el Taller de Chotis organizado por La Tremolina.

La Radio Encendida 2026

La Radio Encendida, el maratón de La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid y Radio 3, celebrará este domingo 22 de marzo la que será su vigesimosegunda edición. En la que es considerada como la gran fiesta anual de la música en directo, más de veinte bandas consagradas y emergentes de la escena nacional se darán cita para llenar el auditorio y los espacios de La Casa Encendida con más de 11 horas de actuaciones consecutivas.

Entre los artistas invitados se encuentran Júlia Colom, Cervatana o Estrogenuinas / RTVE

Desde las 12:00 hasta las 23:00, el patio, el auditorio y otras salas de La Casa Encendida abrirán sus puertas de manera gratuita a los mayores de 16 años. Con una programación variada, la organización advierte que, pese a ser entrada libre, será necesario descargar la entrada con antelación para acceder a los conciertos en el patio y el auditorio, ya que el aforo es limitado.

🔗Las entradas serán gratuitas, pero será necesaria su previa descarga por limitaciones de aforo 📍La Casa Encendida, Rda. de Valencia, 2, Centro, 28012, Madrid 📅 Domingo 22 de marzo de 12:00 a 23:00 horas

Visitas gratuitas al Banco de España

Vuelve una de las iniciativas más esperadas por los madrileños. El Banco de España, cuya función es supervisar el sistema bancario español, acaba de abrir el plazo de reserva para visitar sus instalaciones. Y es que este imponente edificio no solo alberga lingotes de oro, sino que cuenta con espectaculares vidrieras con motivos alegóricos, una escalera de mármol de Carrara, rejería francesa, salones propios de un palacio e incluso pinturas de Goya.

La propia página web del Banco de España recalca la popularidad del evento y advierte a los interasados que deberán tener preparados los datos al solicitar las entradas / Turismo Madrid

Las entradas generales para los pases que comprenden desde el mes de marzo hasta el próximo mes de junio ya están disponibles para su reserva online. Además, se podrá elegir entre dos modalidades, ambas con una duración de 90 minutos. Por una parte, las visitas generales durante el fin de semana, que se realizan los viernes de 14:30 a 20:00 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, por otra, las visitas guiadas por voluntarios del Banco se llevarán a cabo los lunes a las 16:00 y a las 17:00 y los martes a las 16:00.

🔗 Las entradas son gratuitas y están muy solicitadas 📍Banco de España, C. Alcalá, 48, Centro, 28104, Madrid 📅 Visitas generales los viernes de 14.30 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; y visitas guiadas los lunes a las 16.00 y a las 17.00 y los martes a las 16.00.

'Entre dos orillas, una vida bailada' en El Festival de las Estrellas

La compañía flamenca de Antonio de Verónica y Saray Cortés presenta el 22 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid 'Entre dos orillas, una vida bailada'. Este espectáculo busca recuperar en un emotivo homenaje, la figura del legendario artista malagueño Miguel de Molina: uno de los grandes referentes de la copla española y un creador adelantado a su tiempo cuya historia continúa resonando en el presente.

La obra incorporará referencias a figuras fundamentales como Federico García Lorca, cuya poesía se integra en algunos momentos de la dramaturgia / 'Entre dos orillas, una vida bailada'

En 'Entre dos orillas, una vida bailada', el bailaor Antonio de Verónica encarna al propio Miguel de Molina en una recreación escénica que recupera su universo artístico, mientras que Saray Cortés interpreta a personajes clave de su trayectoria, entre ellos la legendaria cupletista Concha Piquer, además de protagonizar distintos pasajes coreográficos inspirados en el legado del artista.

La puesta en escena combina danza, teatro y poesía. / 'Entre dos orillas, una vida bailada'

El montaje, se enmarca dentro de la programación del Festival de las Estrellas 2026, que hasta el próximo 22 de marzo contará con actuaciones de otras grandes voces como la Orquesta Mondragón, o Carmen Linares. Las entradas desde 25 euros por persona ya están disponibles para su compra online.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online desde 25 euros por persona 📍Teatro Circo Price de Madrid, Ronda de Atocha, 35, 28012, Madrid 📅 El homenaje tendrá lugar el 22 de marzo a las 20:00 horas, y el resto de la programación puede consultarse en la página oficial de 'El Festival de las Estrellas'

'La Malquerida' en el Teatro Español

La directora Natalia Menéndez adapta junto a Juan Carlos Rubio el famoso drama 'La Malquerida' de Jacinto Benavente. Este montaje que gira en torno al amor, el destino, y las pasiones prohibidas llega al Teatro Español del 13 de marzo al 26 de abril con funciones de martes a domingos a las 19:00 horas.

Imágenes de 'La Malquerida' en el Teatro Español / Teatro Español

Pese a tener un reparto liderado por la actriz Aitana Sánchez-Gijón, las entradas tan solo ascienden a 6 euros por persona. Dirigida a todos los públicos, 'La Malquerida' tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos y contará con una función accesible con audiodescripción, bucle magnético, sobretítulos para sordos y sonido amplificado el próximo viernes 17 de abril.

🔗 Las entradas tienen un precio de 6 euros por persona con descuentos los martes y miércoles por ser "Día del Espectador" 📍Teatro Español, Calle del Príncipe, 25, 28012, Madrid 📅Martes a domingos a las 19:00 horas, del 13 de marzo al 26 de abril

Taller de Chotis de La Tremolina

Con las verbenas madrileñas cada vez más cerca, son muchos los que ya están calentando motores, pero, ¿qué sería de estas fiestas sin su baile tradicional? Desde el colectivo La Tremolina, se han propuesto solventar esta duda el próximo sábado 21 de marzo a las 18:00 horas tomando como sede El Museo de Historia de Madrid.

Cartel oficial del taller impulsado por el colectivo La Tremolina / @tremendatremolina

La Tremolina invita a todos los curiosos (preferiblemente mayores de 14 años) a una clase abierta para aprender, el que se corona como el baile más castizo de la ciudad: el chotis. Con entrada gratuita, previa inscripción, el colectivo explicará los pasos básicos de este baile así como su papel en la cultura popular madrileña en un taller que tendrá una duración aproximada de hora y media.