El mercadillo más castizo vuelve este fin de semana al Barrio de las Letras

En las calles donde un día vivieron las figuras más reconocidos del Siglo de Oro de la literatura, el Barrio de las Letras, se vuelven a llenar de puestos, escaparates abiertos y ambiente de mercado en una nueva edición este sábado 21 de marzo del Mercado de las Ranas. Entre las 12:00 y 19:00 horas, este histórico barrio del centro de Madrid se convierte en un recorrido donde convive la artesanía, el diseño y el comercio local.

La iniciativa de la Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras reúne a comercios, galerías y negocios del barrio con puestos instalados en la calle donde se pueden encontrar piezas de artesanía, ilustraciones, accesorios, objetos de decoración, moda o artículos de diseño. El resultado es un mercado urbano que invita a recorrer el barrio con calma mientras se descubren pequeños proyectos creativos y tiendas especializadas.

Mercado de las Ranas / Turismo Madrid

Un mercado repartido por las calles del barrio

Durante el evento, numerosos establecimientos del barrio participan sacando parte de sus productos a la calle y compartiendo espacio con artesanos y diseñadores. Esto permite recorrer distintas calles del Barrio de las Letras mientras se visitan puestos con piezas hechas a mano, ilustraciones, objetos creativos o pequeños artículos de diseño.

El mercado se plantea también como una forma de descubrir el comercio local de la zona. Librerías, tiendas especializadas, galerías y pequeños negocios participan en la jornada, creando un ambiente que mezcla mercado artesanal y paseo comercial.

Un plan mensual en el corazón del barrio literario

El Mercado de las Ranas se celebra normalmente el primer y el tercer sábado de cada mes y se ha convertido en una de las citas periódicas de este barrio del centro de Madrid. La propuesta busca dinamizar la actividad de los comercios de la zona y atraer visitantes a un enclave con una fuerte identidad cultural.

El barrio donde se celebra el mercado está vinculado a grandes nombres de la literatura española como Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Francisco de Quevedo, lo que añade un contexto histórico a este paseo entre puestos y tiendas.

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Una cita que permitirá este próximo sábado, 21 de marzo, recorrer estas calles históricas en un recorrido para impulsar el desarrollo económico del Barrio de las Letras y potenciar la ciudad de Madrid como un referente nacional e internacional. Un plan perfecto para disfrutar de un fin de semana por las calles más castizas de Madrid.