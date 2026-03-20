Madrid Calle 30 asume la gestión de 270 km de vías y ahorrará 1.000 millones tras su municipalización

La movilidad en la capital de España marca un hito histórico tras la transformación de Madrid Calle 30 en una sociedad cien por cien municipal. Desde el pasado 1 de enero, el Ayuntamiento de Madrid ha asumido el control total de la infraestructura tras adquirir el 20% de las acciones que pertenecían al socio privado. Esta decisión estratégica no solo refuerza el carácter público de la vía, sino que supone un ahorro estimado de más de 1.000 millones de euros para las arcas municipales en los próximos quince años, manteniendo la excelencia operativa en una red que es considerada la segunda con más túneles urbanos del mundo, solo por detrás de Tokio.

Nueva red de accesos y expansión de competencias

La gestión municipal ha iniciado el año con una ambiciosa ampliación de su radio de acción. Madrid Calle 30 ha sumado 63 kilómetros adicionales de vías de acceso a la ciudad, integrando tramos estratégicos de carreteras nacionales y regionales como la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-42, así como la M-11, M-23, M-500 y M-607.

Con esta incorporación, el ámbito de actuación total asciende a 270 kilómetros de red viaria, de los cuales 61 kilómetros son soterrados, incluyendo el nuevo túnel de la A-5 actualmente en construcción. Para delimitar estas nuevas competencias, se han instalado hitos identificativos en 282 puntos de entrada y salida de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con trabajadores de Madrid Calle 30 / AYUNTAMIENTO DE MADRID / Europa Press

Dada la naturaleza de la M-30 como una infraestructura crítica por la que circulan una media de 32 millones de vehículos al mes, el consistorio ha priorizado la resiliencia tecnológica. Una de las medidas más destacadas es la adquisición de diez teléfonos satelitales destinados a los responsables de la vía.

Estos dispositivos garantizan la comunicación y coordinación ininterrumpida con los servicios de emergencia incluso en escenarios de caída total de las redes móviles convencionales, aprendiendo de experiencias pasadas como el gran apagón de 2025 o el temporal Filomena.

Esta red de seguridad se complementa con una monitorización constante a través de 1.850 cámaras de circuito cerrado y más de 8.000 puntos de detección de incendios.

Innovación textil y renovación de la flota operativa

El bienestar y la seguridad de los 455 trabajadores de la plantilla también han ocupado un lugar central en esta nueva etapa. Los operarios han estrenado uniformes de alta visibilidad (Clase 3) que incorporan una tecnología pionera: un chip inteligente que monitoriza el número de lavados. Este sistema permite controlar el umbral de obsolescencia de las prendas, garantizando que sean sustituidas automáticamente cuando pierden sus propiedades de protección.

Asimismo, la capacidad de respuesta ante incidentes —que actualmente se sitúa en un tiempo récord de menos de cinco minutos— se ve reforzada con una flota de 189 vehículos especializados, que incluye desde camiones quitanieves y grúas hasta furgones equipados con atenuadores móviles de impacto para absorber colisiones y proteger a los operarios en carretera.

La plataforma de movilidad más transitada de la Unión Europea

Con 382 millones de vehículos registrados durante el último año, lo que se traduce en unos 500 millones de usuarios, la M-30 se consolida como la plataforma de movilidad urbana líder en la Unión Europea. La complejidad de su mantenimiento es extraordinaria: cuenta con 110 kilómetros de fibra óptica, 670 paneles de información variable y una infraestructura de drenaje compuesta por 100 bombas para actuar ante inclemencias climatológicas.

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El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha definido esta red como la "joya de la movilidad", subrayando que el nuevo modelo de gestión busca dotar a los empleados de los mejores medios técnicos para garantizar que esta arteria vital siga siendo un referente mundial en ingeniería y seguridad vial.