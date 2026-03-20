Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la gasolinaDía de la felicidadAudrey PascualAtlético camiseta retroShakira conciertosIberdrola MusicEntradas ShakiraCircuito del JaramaBloomberg
instagramlinkedin

HOSPEDAJE

Madrid acuerda un nuevo convenio hotelero con subidas salariales de hasta el 14% hasta 2028

AEHM, CCOO y UGT firman el pacto en el hospedaje, que incluye una cláusula ligada al IPC y permite que los contratos fijos discontinuos puedan formalizarse a tiempo parcial

Un trabajador en el Hotel Barceló Emperatriz de Madrid.

Un trabajador en el Hotel Barceló Emperatriz de Madrid. / ALBA VIGARAY

EFE

Madrid

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han suscrito este viernes el nuevo convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, que contempla subidas salariales progresivas de hasta el 14% en cuatro años.

El acuerdo, que abarca el periodo 2025-2028, refuerza la estabilidad y la seguridad de empresas y trabajadores en un contexto de evolución "sostenida" y de adaptación a los cambios normativos, ha precisado en un comunicado la asociación empresarial.

Para 2025 se establece una subida del 4% sobre las tablas salariales de 2024, mientras que en 2026 y 2027 el incremento será del 3% anual sobre el año anterior y en 2028 la subida alcanzará el 4% sobre 2027.

Asimismo, para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 se incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un tope máximo del 0,25 % anual.

El texto firmado mantiene la estructura y el contenido esencial del convenio vigente y lo actualiza a las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores y otros cambios normativos.

En materia de permisos y conciliación, reconoce el derecho a ocho horas anuales retribuidas para acudir a consultas médicas de especialistas siempre que el trabajador comunique la cita en un plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esta y aporte la correspondiente justificación.

Sobre la incapacidad temporal, el documento limita el complemento a un máximo de 18 meses o hasta la extinción del contrato laboral, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Noticias relacionadas

Como novedad, el acuerdo permite que los contratos fijos discontinuos puedan formalizarse a tiempo parcial, con un mínimo de cuatro horas diarias, dotando al sector de una mayor flexibilidad organizativa adaptada a su realidad operativa, ha concluido.

TEMAS