HOSPEDAJE
Madrid acuerda un nuevo convenio hotelero con subidas salariales de hasta el 14% hasta 2028
AEHM, CCOO y UGT firman el pacto en el hospedaje, que incluye una cláusula ligada al IPC y permite que los contratos fijos discontinuos puedan formalizarse a tiempo parcial
EFE
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han suscrito este viernes el nuevo convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, que contempla subidas salariales progresivas de hasta el 14% en cuatro años.
El acuerdo, que abarca el periodo 2025-2028, refuerza la estabilidad y la seguridad de empresas y trabajadores en un contexto de evolución "sostenida" y de adaptación a los cambios normativos, ha precisado en un comunicado la asociación empresarial.
Para 2025 se establece una subida del 4% sobre las tablas salariales de 2024, mientras que en 2026 y 2027 el incremento será del 3% anual sobre el año anterior y en 2028 la subida alcanzará el 4% sobre 2027.
Asimismo, para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 se incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un tope máximo del 0,25 % anual.
El texto firmado mantiene la estructura y el contenido esencial del convenio vigente y lo actualiza a las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores y otros cambios normativos.
En materia de permisos y conciliación, reconoce el derecho a ocho horas anuales retribuidas para acudir a consultas médicas de especialistas siempre que el trabajador comunique la cita en un plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esta y aporte la correspondiente justificación.
Sobre la incapacidad temporal, el documento limita el complemento a un máximo de 18 meses o hasta la extinción del contrato laboral, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Como novedad, el acuerdo permite que los contratos fijos discontinuos puedan formalizarse a tiempo parcial, con un mínimo de cuatro horas diarias, dotando al sector de una mayor flexibilidad organizativa adaptada a su realidad operativa, ha concluido.
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