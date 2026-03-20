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Mercadillos, bailes y un 'Silent Tour' en Lavapiés: así celebra el barrio la llegada de la primavera
La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 organiza actividades para recuperar el espacio público, apoyar al comercio local e impulsar las artes escénicas en una jornada para atraer a los vecinos y visitantes del barrio
La esperada primavera ya se respira en Madrid y no hay mejor forma de celebrar que al aire libre. Bien lo saben en el barrio madrileño de Lavapiés, donde sus calles se llenarán de música, comercio y vecinos este sábado 21 de marzo para reivindicar la vida en el espacio público.
Una iniciativa impulsada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, en una propuesta de ambiente festivo con tiendas en la calle, un recorrido con auriculares que paseará por el corazón del barrio durante la tarde y una actividad diferente con baile swing en la plaza de Nelson Mandela.
Todo lo que debes saber
Bajo el lema 'Disfruta de tu barrio', el próximo sábado 21, las calles de Lavapiés se llenarán de comercios para mostrar su arte a los paseantes y fomentar el consumo de proximidad bajo la convicción de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 de proteger y conservar el comercio tradicional, ese que no se encuentra en Internet, así como fomentar el asentamiento de nuevas ideas para que el barrio siga floreciendo.
De las 12:00 a las 14:00 horas la plaza Nelson Mandela se convertirá en una pista al aire libre. Allí se celebrará una clase abierta de swing para todo aquel que quiera participar, como punto de encuentro entre vecinos y visitantes.
La jornada tendrá su broche de oro con el 'Silent Tour', un disco tour silencioso con auriculares inalámbricos para disfrutar y bailar de lleno en el barrio de las 19:00 a las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir en la página web por 6 euros. Una actividad para disfrutar de todos los beneficios del baile mientras juegas y ríes al ritmo de las canciones más icónicas de todos los tiempos.
Esta es una cita perfecta para dar a conocer a los madrileños uno de los barrios más característicos de toda la capital, además de apoyar al comercio local del barrio, su mezcla de culturas y vida en la calle. Lavapiés y sus vecinos celebran así el estreno de la primavera para crear un divertido recuerdo que permanezca para siempre.
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