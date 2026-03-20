Inés Sastre reaparece con Simorra en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid tras 20 años sin subir a una pasarela

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha sido el escenario del regreso de la modelo y actriz vallisoletana Inés Sastre a las pasarelas. Tras veinte años sin desfilar, Sastre ha retomado su actividad como modelo de pasarela para la firma catalana Simorra, liderada actualmente por Eva Dimas y Victoria Mitjans.

La icónica modelo, que fue imagen de marcas internacionales como Lancôme, Clarins o L'Oréal, ha liderado la presentación de la nueva colección de invierno de la casa barcelonesa, manifestando que su decisión de volver ha estado motivada por su identificación con los diseños de la marca.

La actriz y modelo Inés Sastre junto al resto de modelos muestran creaciones de Simorra / J.J. Guillén / EFE

Inés Sastre Moretón nació en Valladolid en 1973 y comenzó su carrera publicitaria a los doce años tras ganar un concurso para una campaña de McDonald's. Su debut cinematográfico se produjo en 1987 con la película El Dorado de Carlos Saura, interpretando a Elvira. A pesar de quedar primera en la competición de la agencia Elite en 1989, priorizó sus estudios de Filología Francesa en La Sorbona de París.

Su trayectoria profesional incluye hitos como suceder a Isabella Rossellini en 1996 como imagen del perfume Trésor y una amplia filmografía con directores como Michelangelo Antonioni, Wim Wenders o Andy García. Además de su faceta artística, es embajadora de UNICEF.

'Texere', la arquitectura textil de Simorra

La nueva colección presentada en Madrid recibe el nombre de Texere, un concepto que Victoria Mitjans define como una "unión entre la materia y la palabra". Los diseños presentados exploran la arquitectura textil mediante faldas asimétricas en forma de rombos y abrigos de hombros estructurados confeccionados en lana.

Entre las innovaciones técnicas de la muestra, destaca el uso de tiras de napa con código binario impreso, que se entrelazan imitando la mecánica de los antiguos telares para generar grafías propias sobre el tejido. Durante el desfile, Sastre ha lucido un abrigo extra largo en azul marino y un conjunto de dos piezas en lana cruda.

Varias modelos durante el desfile de Simorra con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

El proyecto de Simorra nació en Barcelona en 1978 con el objetivo de vestir a la mujer contemporánea mediante un estilo propio y definido. Desde su fundación, la firma ha mantenido una misión centrada en la creación de piezas de alta calidad diseñadas para perdurar en el tiempo, basando su producción en la pasión por el oficio y el diseño técnico.

Esta filosofía de perdurabilidad se refleja en la selección de materiales de peso que mantienen la fluidez mediante superposiciones y juegos de texturas, integrando mensajes en las prendas que las dotan de una identidad singular.

Victoria Federica y Candela Peña, en el 'front-row'

El evento ha contado con la presencia en el front-row de Victoria Federica, quien se ha consolidado como figura habitual en las semanas de la moda de París y Milán para firmas como Dior. La sobrina del Rey Felipe VI, que recientemente ha sido nombrada embajadora de la marca de novias e invitadas Victoria, ha acudido al desfile tras participar en el décimo aniversario de la firma de Vicky Martín Berrocal.

Victoria Federica (c) asiste al desfile de Simorra celebrado este viernes en el marco de la Semana de la Moda de Madrid (MBFW) / J.J. Guillén / EFE

Victoria Federica ha compartido espacio con la actriz Candela Peña, luciendo un conjunto compuesto por shorts de piel negros, botas altas y chaqueta de tweed. Ambas han seguido de cerca la propuesta de Simorra, que busca vincular su herencia histórica con la escena cultural y mediática actual.

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La actividad en IFEMA continúa durante este viernes con las propuestas de Custo Barcelona, Malne y Maison Mesa, que completarán la agenda de la jornada. El calendario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid encara su recta final este sábado con una programación intensa que incluye los desfiles de Angel Schlesser, Menchen Tomas, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademunt by Maite, cerrando así una edición marcada por el equilibrio entre el oficio tradicional y las nuevas narrativas del diseño español.