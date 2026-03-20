El Gobierno de Ayuso critica que Sánchez no sea "mucho más ambicioso" con las medidas por la guerra en Irán

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha opinado este viernes que el choque entre el PSOE y Sumar en el seno del Gobierno nacional demuestra su "inoperancia" y que "no es capaz de ponerse de acuerdo ni para lo más importante, que son las medidas que necesita España".

Así ha valorado ante los medios, durante una visita a El Molar, el hecho de que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes haya comenzado con más de dos horas de retraso, después de que los ministros de Sumar se negaran a entrar en protesta por el rechazo del PSOE a incluir medidas de protección a los inquilinos en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Irán.

"Los ministros son completamente inútiles para España", a juicio de García Martín, quien ha censurado la "incompetencia" y "debilidad" de un Gobierno "en crisis" que, a su parecer, "debería dar un paso atrás y dejar paso" a otro gabinete.

Finalmente, el PSOE y Sumar han acordado la aprobación de dos decretos ley diferenciados: uno con el plan 'anticrisis', en el que se incluyen medidas de intervención sobre los márgenes empresariales, y otro específico con medidas en materia de vivienda.

El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluye una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %), según fuentes conocedoras del texto.

Unas iniciativas "completamente insuficientes", a ojos de la Comunidad de Madrid, que considera que debería aprobarse "una rebaja generalizada de los impuestos" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha de ser "mucho más ambicioso".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha llamado "Restar" a la formación Sumar de Yolanda Díaz y ha dicho que lo sucedido esta mañana es una "nueva operación cortina de humo propagandista" de Pedro Sánchez para salir a dar sus "sermones".

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"Esto es la guerra de Sánchez y tiene que tener la dignidad de convocar elecciones, de no tomar el pelo a los españoles, no presenta los presupuestos, no porque hay una guerra en Irán, sino porque no los iba a presentar nunca", ha aseverado.