De la Fuente bendice a Thiago Pitarch: "La buena noticia es que quiere jugar con España"

Luis de la Fuente aprovechó este viernes la presentación de la lista de España para los amistosos ante Serbia y Egipto para dejar un mensaje rotundo sobre Thiago Pitarch, una de las jóvenes promesas del Real Madrid. El seleccionador quiso despejar cualquier duda sobre el futuro internacional del centrocampista y puso el foco en lo que considera más importante: su voluntad de defender a la selección española.

"La buena noticia es que quiere jugar con España. Jugará con la Sub-19, que además se están jugando muchísimo, un Europeo, con la Sub-21, si lo estima oportuno David Gordo [el seleccionador], o con la Absoluta si llega un momento. Pero la mejor de las noticias es que es un chico comprometido con la selección española y eso nos da mucha alegría”, afirmó De la Fuente.

Las palabras del técnico suponen un respaldo claro a Pitarch, que sigue creciendo en la estructura del Real Madrid y al que la Federación ve como un futbolista con recorrido dentro de las categorías nacionales. Su siguiente paso inmediato será la Sub-19, aunque el seleccionador dejó abierta la puerta a una progresión mayor si mantiene su evolución.

El mensaje de De la Fuente encaja además con una idea que repitió durante toda su comparecencia: la selección premiará a los jugadores que rindan y reclamen su sitio sobre el césped. En ese contexto, el nombre de Thiago Pitarch gana peso como uno de los talentos madrileños a seguir en los próximos meses.

Sin embargo, la lista del seleccionador de momento solo incluye a un jugador del Real Madrid, Dean Huijsen. De la Fuente también se refirió a uno de sus jugadores más convocados, Dani Carvajal, ausente de la lista por su falta de continuidad en el Real Madrid tras sus problemas físicos. Pese a ello, dejó claro que sigue contando con él de cara al futuro. "Nos acordamos mucho de él y le echamos mucho de menos porque además es un jugador muy importante para nosotros", señaló.

También el Atlético de Madrid estuvo presente en la fotografía de esta convocatoria. Marcos Llorente entra en la lista, mientras que Robin Le Normand se queda fuera y Pablo Barrios no ha llegado a tiempo por su situación física. Entre ausencias y nuevas apariciones, el foco madrileño terminó girando hacia Pitarch, que fue uno de los nombres propios del día por el respaldo público del seleccionador.

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La sensación que dejó De la Fuente fue clara: Thiago Pitarch aún no está en la absoluta, pero sí en el radar de España. Y eso, para el joven centrocampista del Real Madrid, ya es una señal importante.