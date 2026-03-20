El delegado del Gobierno pide sacar del Iberdrola Music los conciertos de Shakira por no reunir las "condiciones adecuadas"

Esta mañana se ha sabido que Shakira volverá a España el próximo verano con tres conciertos que se celebrarán en un recinto inmersivo creado ex profeso para la ocasión en el Iberdrola Music de Villaverde. La noticia ha encantado a los fans de la artista colombiana, pero no tanto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El representante gubernamental ha pedido que tanto estos conciertos como otros grandes eventos previstos se trasladen fuera del espacio, ya que "sigue sin tener las condiciones adecuadas".

En un audio remitido a los medios, Martín ha recordado que lleva tiempo advirtiendo a las administraciones madrileñas de la necesidad de intervenir en el entorno del recinto. “Llevo ya años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid el que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad, de accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva como los que allí se pretenden programar”, ha asegurado.

“La seguridad debiera ser lo primero para todos”, ha señalado, antes de denunciar “la dejadez absoluta” de los Gobiernos municipal y autonómico, quienes no han hecho "absolutamente nada en estos años para mejorar las condiciones del espacio Iberdrola Music, este recinto a nuestro juicio sigue sin tener las condiciones adecuadas para poder albergar eventos de naturaleza masiva" como los anunciados este viernes.

Por ello, Martín ha pedido una reubicación de las grandes citas previstas. “Dado que en la Comunidad de Madrid sí existen otros recintos adecuados para este tipo de eventos, lo que pedimos tanto a los promotores como a la Comunidad y al Ayuntamiento es que trasladen a esos recintos los grandes eventos que se están programando en el Iberdrola Music”, ha reclamado.

Asimismo, ha emplazado a las administraciones madrileñas a "ponerse a trabajar de una vez" si quieren consolidar el recinto como sede estable de macroeventos. En este sentido, ha exigido también cualquier actuación futura se haga en coordinación con Getafe, quien “también paga las consecuencias de los grandes eventos que allí se organizan y a quien siempre olvidan y menosprecian”.

Como telón de fondo de esta controversia figuran los tres conciertos con los que Shakira volverá a España ocho años después: serán los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en Madrid, como cierre de Las mujeres ya no lloran World Tour, una gira que ha pasado por 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares. Aunque por ahora no ha trascendido el aforo del recinto, las entradas saldrán a la venta el próximo 27 de marzo a las 10.00 horas.