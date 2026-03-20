Metro de Madrid avisa a los viajeros de esta nueva medida: "Por tu seguridad"

Ya es costumbre que Metro Madrid utilice sus redes sociales para estar en contacto con los usuarios, ya sea sobre cuestiones de civismo, ruido o curiosidades sobre el suburbano. En este caso, Metro Madrid ha introducido un nuevo mensaje para una de las líneas más caóticas y transitadas del transporte público de Madrid: la línea 6.

La línea 6 de metro comenzó obras para alcanzar "la automatización de la circulación de los futuros trenes". Tras varios meses de suspensión del servicio, se reanudó, aunque todavía se están ultimando los preparativos finales para completar la automatización prevista para el próximo año 2027.

Nueva incorporación en la línea 6

En el mensaje de Metro Madrid en redes sociales anuncian la instalación de nuevas pegatinas incorporadas en los andenes. Unas señales que se añaden para aumentar la seguridad de los pasajeros, ya que indican dónde los usuarios deben esperar al tren.

Así será la nueva infraestructura de la línea 6 de Metro Madrid. / Metro Madrid

Una nueva señal que indica que ahora los viajeros tendrán que estar colocados aún más atrás, en una nueva línea amarilla en la que indican de forma explícita: "espera al tren fuera de la zona marcada". Por esta razón los usuarios del suburbano no deberán sobrepasar la señal a la hora de esperar a que llegue el tren y salgan los pasajeros.

Más seguridad para los pasajeros

Esta nueva medida responde a una mayor preocupación por la seguridad de los usuarios de metro. La línea 6 es una de las más transitadas de todo el suburbano y al soportar un gran volumen de pasajeros, crece el riesgo de aglomeraciones. Así, Metro Madrid introduce una medida para mejorar el tiempo de espera y reducir las situaciones que puedan ser peligrosas.

Este tipo de iniciativas vía redes sociales se contextualiza dentro de las políticas habituales de Metro de Madrid para mejorar la convivencia y la seguridad en sus instalaciones. Durante los últimos años se ha reforzado la señalización, vigilancia y las campañas informativas para concienciar a los usuarios sobre comportamientos que puedan incomodar durante los desplazamientos con el objetivo de hacer del metro un lugar mejor.