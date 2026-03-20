Confirmado por la DGT: la razón por la que deberías evitar la A-1 en Madrid este sábado

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este sábado un dispositivo especial de ordenación, control y vigilancia en los accesos al Circuito del Jarama con motivo de la celebración del I Gran Premio de Fórmula E de España, un evento para el que se prevé la llegada de hasta 7.000 vehículos y que provocará afecciones en la autovía A-1, principal vía de acceso desde Madrid.

Según ha informado la DGT, el operativo tiene como objetivo facilitar tanto la circulación de los conductores que se dirijan al circuito como la de aquellos cuyos desplazamientos puedan verse alterados por la celebración de la prueba. El dispositivo contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, técnicos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico y medios aéreos, además del apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de San Sebastián de los Reyes.

Las medidas especiales de regulación comenzarán a aplicarse desde primera hora del sábado y afectarán sobre todo al entorno de la A-1 y a las carreteras incluidas en los itinerarios alternativos. En concreto, Tráfico recomienda a los conductores cuyo destino no sea el Circuito del Jarama que eviten circular por la A-1 entre los kilómetros 14 y 27, en la franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Coches circulando en Madrid. / EFE

Transporte público y itinerarios alternativos

Para minimizar las retenciones por la Fórmula E en Madrid, la DGT aconseja optar por el transporte público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con paradas en el acceso al circuito, así como por los autobuses lanzadera habilitados para el evento. Estos servicios saldrán de forma continua desde el aparcamiento disuasorio situado junto al edificio de Telefónica, en el entorno de la M-40 y la A-1, y desde las inmediaciones de la estación de Metro Ronda de la Comunicación, de la Línea 10.

Además, Tráfico ha diseñado varios itinerarios alternativos para los conductores que necesiten evitar la zona del Jarama. Para salir de Madrid en dirección norte, la ruta recomendada pasa por la M-607 hasta Colmenar Viejo y, desde allí, continuar por la M-609, la M-608 y enlazar con la A-1 a la altura de Venturada. También se han previsto recorridos alternativos para los desplazamientos entre la A-1 y la A-2, en dirección a municipios como Algete o Talamanca del Jarama, a través de la M-50, la M-100, la M-111, la M-103, la N-320 y Torrelaguna.

Medidas para regular la circulación en los accesos al Circuito del Jarama durante el sábado 21 de marzo / DGT

En cuanto al aparcamiento, la organización dispondrá de dos zonas para el público general. La primera, denominada P-1, estará situada junto al circuito, tendrá capacidad para 3.800 vehículos y estará adaptada para personas con discapacidad. La segunda, P-2, se ubicará frente al recinto, con 1.900 plazas. Sumadas al aparcamiento interno reservado para la organización, la capacidad total alcanzará los 7.000 vehículos previstos. El acceso al aparcamiento P-1 podrá realizarse desde la A-1 mediante los cambios de sentido de los kilómetros 26 y 30, así como a través de la M-607, la M-104 y San Agustín del Guadalix. Por su parte, el aparcamiento P-2 contará con dos entradas señalizadas desde la vía de servicio del punto kilométrico 28 de la A-1 y estará conectado con el interior del circuito mediante un servicio permanente de autobuses.

La DGT ha recordado, además, que estará prohibido estacionar en arcenes y en otras zonas no habilitadas próximas al circuito. También ha señalado que informará en tiempo real sobre las retenciones, las medidas de regulación y el grado de ocupación de los aparcamientos a través de paneles de mensaje variable, su página web, sus canales en redes sociales, los boletines de tráfico en radio y televisión y el teléfono 011.

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