FÚTBOL
Así será la camiseta del Atlético de Madrid para la Jornada Retro de LaLiga, un 'viaje al pasado' que se repite: "Poca creatividad"
Atlético de Madrid y Leganés serán los únicos equipos madrileños que participarán en la iniciativa de LaLiga, luciendo camisetas con diseños históricos en sus partidos
Un viaje al pasado. LaLiga apuesta por la vuelta a los orígenes del fútbol con la Jornada Retro, en la que un total de 38 clubes de las dos máximas categorías del fútbol español saltarán a los terrenos de juego con equipaciones inspiradas en momentos icónicos de su trayectoria.
Además, el balón, los grafismos de la televisión y la indumentaria de los árbitros se alinearán con el objetivo de recrear el fútbol de otros tiempos. Será durante los partidos que se disputen en el fin de semana del 10 al 13 de abril, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports (Primera División) y la 35 de LaLiga Hypermotion (Segunda).
En el caso de los equipos madrileños, son varios los clubes que no se han adherido a la propuesta de LaLiga. Ni Real Madrid ni Getafe ni Rayo Vallecano saldrán a jugar con camisetas modificadas. Así, solo el Atlético de Madrid y el CD Leganés representarán a la Comunidad con 'nuevas' equipaciones en la Jornada Retro.
Un viaje al pasado... repetido
LaLiga aprovechó la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid para realizar un desfile en el que presentar las nuevas equipaciones 'retro'. Con exfutbolistas y modelos, los equipos mostraron sus diseños.
En el caso del Atlético de Madrid, fue el exjugador Mario Suárez el que desfiló por la pasarela con la 'nueva' equipación, basada en los orígenes del club rojiblanco, que cambia sus colores por el azul y blanco de 1903. También recuperará el escudo original para jugar la 31ª jornada, en la que se enfrentará al Sevilla como visitante. ¿El problema? Que la camiseta no es nueva. El club presidido por Enrique Cerezo ya utilizó un diseño similar hace un par de años, en la temporada 22-23, para conmemorar el 120 aniversario del equipo.
"Poca creatividad", "menudo fracaso", "decepcionante", "son unos vagos"... Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios de aficionados rojiblancos criticando la decisión de repetir el diseño, además de no tener presentación oficial propia como otros clubes de LaLiga.
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