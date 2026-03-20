Bomberos de Madrid rescatan a un hombre en parada cardiorrespiratoria de un incendio en Morata de Tajuña

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado rescatar in extremis a un hombre de unos 60 años durante un violento incendio en su vivienda de Morata de Tajuña. El propietario se encontraba en parada cardiorrespiratoria en el interior del inmueble cuando fue localizado por los equipos de emergencia.

El suceso ocurrió en el número 1 de la calle de Las Cruces. Según ha informado Emergencias 112, el fuego afectó por completo a la segunda planta de la vivienda, generando una gran carga térmica y dificultando las labores de rescate.

En las tareas de extinción participaron cuatro dotaciones de bomberos del parque de Arganda del Rey. A su llegada, el incendio estaba muy desarrollado. Los efectivos tuvieron que acceder a la habitación donde se encontraba la víctima para extraerla rápidamente debido a la gravedad de las llamas.

Traslado en helicóptero al Hospital de La Paz

El personal sanitario del Summa 112 atendió al hombre en el lugar. Tras lograr revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizar al paciente, fue evacuado en helicóptero al Hospital de La Paz en Madrid con pronóstico de gran quemado.

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En el operativo también colaboraron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Morata de Tajuña, quienes facilitaron las labores de los equipos de emergencia y el aterrizaje del helicóptero médico.