El Ayuntamiento de Madrid dice no al 'Pentágono' que Defensa quiere levantar en El Viso

El plan del Ministerio de Defensa era construir un macrocomplejo de oficinas dominado por una gran torre central de 18 plantas junto a la histórica colonia de El Viso, en Chamartín. A los vecinos no les ha gustado nada la idea de que les planten este coloso de 60 metros de altura delante de sus chalés de dos plantas y se han rebelado, reclamando al Ayuntamiento que eche para atrás el proyecto. Este ha recogido el guante y ha anunciado que no dará su visto bueno hasta no contar la aprobación vecinal.

"Desde el Ayuntamiento de Madrid hemos tomado la decisión de no aprobar ese planeamiento porque no queremos hacer nada en contra de los vecinos", ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras haber recibido "decenas" de alegaciones por parte de los residentes de la zona durante el periodo de información pública.

La mayor preocupación de los vecinos, ha apuntado el delegado, es precisamente la altura del edificio proyectado por Defensa. También es "complejo" desde el punto de vista de la movilidad, teniendo en cuenta que todos los días irán ahí cientos de personas a trabajar", ha añadido. Por ello, Carabante ha conminado al Ministerio a buscar la vía de "conciliar" la iniciativa con las reclamaciones vecinales.

Bautizado como el 'Pentágono' español y adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y 'activos' en septiembre de 2025, el proyecto busca transformar la parcela de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, de 24.000 m² y situada frente a Nuevos Ministerios y cerca de AZCA, en un macrocomplejo con cerca de 40.000 m² de oficinas y 8.200 m² de alojamiento temporal para militares. Los edificios actuales de aulas y talleres, protegidos urbanísticamente, se mantendrán y serán rehabilitados para seguir funcionando como academia.

En la parte oeste se derribarán los barracones y se construirá un edificio de oficinas en forma de U de 3–4 plantas, alineado en altura con los edificios protegidos: albergará 13.500 m² de oficinas y los 8.200 m² de residencia. En el interior de esa U se levantará el elemento más visible: una torre de 18 plantas y unos 60 m de altura, con alrededor de 26.000 m² de oficinas, que Defensa define como un nuevo "hito" en Madrid.

También está previsto abrir una nueva calle paralela a la Castellana que conecte Joaquín Costa con Carbonero y Sol, y que se cederá al Ayuntamiento de Madrid. Además, se proyecta un aparcamiento subterráneo de 580 plazas con varios accesos, y una entrada de autoridades por Joaquín Costa hacia el espacio ceremonial central. Todo ello con un coste estimado para las arcas del Ministerio que ronda los 95 millones de euros.