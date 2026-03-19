Vuelve la Fiesta de la Resurrección a Cibeles: estos son los grupos que actuarán el 11 de abril

La Plaza de Cibeles de la capital volverá a acoger el próximo 11 de abril la Fiesta de la Resurrección, que celebrará su cuarta edición con un cartel encabezado por Boney M., Gipsy Kings y Hakuna. El evento, de acceso libre y promovido por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), aspira este año a superar los más de 85.000 asistentes registrados en la pasada edición.

La cita ha sido presentada este jueves en rueda de prensa, donde la organización ha destacado la variedad musical de una jornada concebida para celebrar la Pascua a través de la música. Sobre el escenario estarán la cantante jamaicana Liz Mitchell, una de las voces originales de Boney M., y André Reyes, miembro fundador de Gipsy Kings y actual líder de una nueva etapa de la banda.

Los Gipsy Kings durante un concierto en Hungría. / EFE/ TAMAS VASVARI

El programa arrancará a las 18:30 horas con una sesión de El Pulpo DJ y se prolongará durante unas tres horas, hasta el cierre a cargo de Hakuna Group Music, uno de los grupos de música cristiana con mayor tirón entre el público joven.

Desde Hakuna, sus integrantes han subrayado el carácter abierto de la cita. Miguel Pimentel ha asegurado que le hace "bastante gracia" compartir escenario con Gipsy Kings y ha confiado en que el encuentro sirva para "hacer comunidad dentro de la música". Por su parte, Hugo Raventós ha defendido que la fiesta no ponga "el foco solo en un grupo", sino que permita que todo el mundo se sienta partícipe. La banda madrileña repetirá actuación por cuarto año consecutivo y ha expresado su ilusión por volver a lanzar "muy alto hasta el cielo" el mensaje de la cristiandad en una fecha tan señalada como la resurrección de Cristo.

Hugo Raventós y Miguel Pimentel, integrantes del grupo católico Hakuna. / EFE/ David Fernández

Durante la presentación, el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, definió la Fiesta de la Resurrección como "una invitación a celebrar juntos la vida y la esperanza de la Pascua a través de la música". Según explicó, el objetivo es volver a llenar Cibeles con público de todas las edades, combinando artistas que marcaron a varias generaciones con otros que hoy conectan con los jóvenes a través de los valores de la fe.

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Además, en el transcurso del evento se interpretará en directo la canción Gólgota, del cantante madrileño Ángel Catela, ganadora del concurso Música y Fe, impulsado por la asociación para apoyar a jóvenes talentos cuya obra se inspira en valores cristianos. La jornada estará presentada por el locutor musical Javi Nieves. En su edición anterior, la Fiesta de la Resurrección reunió a artistas como Beret, Kike Pavón, Cali & el Dandee y Siempre Así, consolidando una cita que cada año gana peso dentro de la programación musical y religiosa de la capital.