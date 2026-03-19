Valdemoro pone fin a siglos sin símbolo propio con su primera bandera oficial

Valdemoro ya tiene, por fin, una bandera oficial. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana al Ayuntamiento la adopción de una enseña municipal propia y la modificación de su escudo heráldico, culminando así un proceso que se ha prolongado durante años y que permitirá al municipio contar por primera vez con unos símbolos oficiales plenamente reconocidos.

La decisión cierra una anomalía histórica en una localidad cuya primera referencia documental se remonta al siglo XII, pero que hasta ahora no disponía de bandera oficial. Con esta aprobación, Valdemoro incorpora a su imagen institucional un emblema llamado a representar al municipio en actos públicos, edificios y comunicaciones oficiales, y a reforzar al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia entre los vecinos.

La nueva bandera es el resultado de un proceso largo en el que han convivido la participación ciudadana, el trabajo institucional y la revisión histórica. El punto de partida fue una consulta organizada por el Ayuntamiento en mayo de 2019, cuando los vecinos pudieron elegir entre cuatro diseños. La opción seleccionada es la que ahora ha quedado definitivamente oficializada: un fondo blanco atravesado por dos bandas diagonales, una verde y otra roja, con el escudo municipal en el centro.

Cada uno de esos elementos remite a una parte reconocible de la identidad de Valdemoro. El blanco alude a la tradición yesera de la localidad, una actividad estrechamente vinculada a su historia. La banda verde simboliza el paisaje agrícola del municipio, especialmente los olivos y las viñas, y también su vinculación histórica con la Guardia Civil. La roja, por su parte, conecta a Valdemoro con Castilla y con la Comunidad de Madrid, incorporando en la enseña una referencia directa a su marco territorial e histórico.

En el centro de la bandera se sitúa además el nuevo escudo heráldico, que también adquiere ahora carácter oficial. Hasta el momento, el municipio venía utilizando desde 1983 un blasón sin refrendo formal. La nueva versión se inspira en el escudo que corona la Fuente de la Villa, documentado en 1605 y considerado el más antiguo del que se tiene constancia relacionado con Valdemoro.

Ese escudo destaca por sus tonos oro, rojo carmesí y azul, y por la presencia de la figura de un rey con corona y cetro, encadenado a la fortaleza del castillo mediante una cadena de plata. El conjunto aparece timbrado con la corona real de España. La actualización no solo sirve para dotar al municipio de un símbolo oficial, sino también para recuperar una referencia histórica considerada más fiel a sus raíces.

La propuesta ha contado, además, con el respaldo de instituciones especializadas. Tanto la Real Academia de la Historia como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía han emitido informes favorables sobre la bandera y el escudo, un aval que, según ha destacado el Ayuntamiento, garantiza el rigor histórico de los nuevos símbolos y su adecuación a los criterios oficiales.

Desde el Consistorio han subrayado también el valor político y colectivo del proceso. La propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, lo que refuerza la idea de que se trata de un símbolo compartido, pensado para representar al conjunto de la localidad más allá de cualquier diferencia partidista.

El alcalde de Valdemoro, David Conde, ha puesto en valor la importancia de contar por fin con una bandera y un escudo heráldico oficial. Según ha señalado, se trata de un emblema que nace de la historia del municipio, que ha contado con la participación de los vecinos y que está llamado a acompañar la vida cotidiana de Valdemoro en los próximos años.

Noticias relacionadas

Para el Ayuntamiento, la bandera y el escudo servirán para identificar al municipio, reforzar su imagen pública y consolidar una identidad propia reconocible. Después de siglos sin una enseña oficial, Valdemoro cierra así una deuda histórica consigo mismo y da forma, por fin, a un símbolo que quiere representar a la vez su pasado, su presente y su futuro.