HOMENAJE
Valdebebas recordará a la piloto María de Villota dando nombre a una de sus calles
En 2013 se le concedió a título póstumo la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo
EP
El Pleno de Hortaleza ha aprobado la propuesta para denominar María de Villota la calle 51 del desarrollo urbanístico de Valdebebas en reconocimiento a "la trayectoria deportiva, humana y solidaria" de la piloto madrileña, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
Con este acuerdo "se completa simbólicamente uno de los grandes desarrollos urbanos de Madrid y se incorporará al callejero de la ciudad el nombre de una mujer referente del automovilismo español, ejemplo de superación y compromiso social", en palabras del concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez.
Se trata de la última vía pendiente de denominación en Valdebebas. Su cuya quedó oficialmente culminada tras la recepción municipal de la calle 51 el pasado 12 de enero. La iniciativa será elevada ahora al área de Gobierno competente para continuar su tramitación administrativa hasta su aprobación en Junta de Gobierno.
Villota, hija del expiloto de Fórmula 1 Emilio de Villota, murió en 2013 a los 34 años. María de Villota fue piloto de la escudería Marussia F1 Team. Con ella sufrió un grave accidente en 2012 mientras realizaba un test en el aeródromo de Duxford y que le provocaría la muerte un año más tarde. En 2013 se le concedió a título póstumo la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.
La piloto ya tiene un homenaje en Madrid, en concreto en Puente de Vallecas. A iniciativa de su Junta Municipal se promovió en 2012 un monolito a la piloto dada la vinculación de la familia Villota con el distrito. Se eligió un espacio en las inmediaciones de la iglesia San Ramón Nonato, en la calle Melquiades Biencinto, 10, dado que los restos de la piloto descansan en su cripta, mandada construir por sus antepasados Isidro de Villota y Ramona de la Presilla.
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