La URJC se convierte en la primera universidad pública madrileña con acceso a Bloomberg para el análisis financiero

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha implantado oficialmente en su campus de Madrid su propio 'Bloomberg Lab', convirtiéndose en la primera universidad pública madrileña en disponer de esta herramienta de referencia internacional para el análisis financiero y económico.

El 'Bloomberg Lab', instalado en una sala de la Biblioteca del campus de Vicálvaro, permitirá al alumnado y al profesorado usar terminales Bloomberg, un programa profesional que ofrece datos y noticias financieras en tiempo real, igual que en los grandes bancos y empresas, según ha destacado la universidad en una nota.

El nuevo espacio cuenta con cuatro terminales fijos y ocho portátiles, que se pueden reservar por franjas de dos horas en el espacio de reservas de la URJC, a través de los cuales los usuarios pueden completar cuatro cursos oficiales de Bloomberg, en los que la compañía emite un certificado acreditativo. Este servicio estará abierto a todos los estudiantes de la URJC, especialmente a los de los grados y posgrados de Economía y Empresa, aunque su uso podrá extenderse de manera transversal a otras titulaciones con componentes económicos.

La vicedecana de Postgrado, Enseñanzas Propias y Biblioteca, Ana Moreno, ha destacado que disponer de Bloomberg supone "una oportunidad extraordinaria tanto para la investigación como para la docencia", recalcando además que son "la única universidad pública madrileña que cuenta con esta fuente de datos profesional". "Es muy importante para la investigación, ya que proporciona acceso directo a fuentes de datos originales, tanto macro como microeconómicas, de alcance mundial. Los estudiantes podrán certificarse como expertos en Bloomberg, lo que supone un diferencial muy importante para su currículum y su carrera profesional", ha añadido.

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La vicedecana ha insistido en que "uno de los principales retos para quienes investigan en el ámbito económico es el acceso a los datos", por lo que esta plataforma "supone una fuente de información actualizada que permitirá mejorar notablemente la calidad de las investigaciones que se desarrollan en la facultad". La puesta en marcha del 'Bloomberg Lab' ha sido posible gracias a un trabajo coordinado entre el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Dirección de la Biblioteca de Vicálvaro, la Dirección General de Bibliotecas, y el Vicerrectorado de Investigación, Doctorado y Biblioteca.