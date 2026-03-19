La Aemet avisa a Madrid por un fuerte cambio de tiempo: lluvias y temperaturas de hasta 10 grados menos

Cada día el inicio de la primavera está más cerca y el tiempo parece desestabilizarse por momentos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha confirmado para la capital en su canal en la red social X: "Puede que viernes tengamos alguna precipitación en la capital", algo que unido a la calima tendría un desenlace desagradable.

¿Precipitaciones en Madrid?

El organismo estatal espera que viernes, 20 de marzo, en la capital el día esté marcado por calima y lluvia escasa. La calima estará presente durante toda la mañana hasta las 12:00 horas, momento en el que se espera que comience el clima de cielo cubierto con lluvia escasa que finalizará a las 18:00 horas para volver a la calima.

Y en la montaña se prevé que el cielo esté marcado por intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto y las precipitaciones se esperan débiles durante la segunda mitad del día. La cota de nieve irá de los 1900 hasta los 2100 metros.

Fuerte descenso de las temperaturas

Tras unas jornadas de tiempo primaveral, llega este viernes 20 de marzo un giro radical en las temperaturas. De los 20 grados de temperatura máxima que se han disfrutado a lo largo de la semana, ahora la máxima con suerte supera los 10 grados. En la capital se espera que los termómetros oscilen entre los 12 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima.

Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra el pronóstico es similar: temperaturas mínimas y máximas en descenso y algunas heladas débiles en el entorno de las cimas. En Guadarrama las temperaturas variarán entre los 12 grados de máxima y los 5 de mínima y en Somosierra la máxima será de 10 grados, mientras que la mínima será de 2 grados.

Así se producirá un giro notable tanto en la capital como en los alrededores de toda la Comunidad de Madrid, por lo que habrá que tener a la vista algo de ropa de abrigo y un buen paraguas para superar este paréntesis entre tiempo primaveral.