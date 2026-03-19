¿Sabes quién es el telonero de La oreja de Van Gogh en Madrid?

La expectación por el regreso de La Oreja de Van Gogh con su gira Tantas cosas que contar alcanza un nuevo nivel tras confirmarse sus artistas invitados. Para las tres citas programadas en el Movistar Arena de Madrid los días 28, 29 y 31 de mayo, la banda ha seleccionado al navarro Paul Alone como el encargado de abrir sus directos.

El músico pamplonés, que saltó a la fama en el programa La Vozbajo la tutela de Melendi, llega a la capital en plena madurez creativa. Su presencia en el escenario servirá de antesala perfecta tras el impacto de su aclamado álbum de estudio Nada es verdad, todo está permitido.

Un artista emergente con personalidad arrolladora

Con una personalidad arrolladora, letras honestas y una puesta en escena que transita de la intimidad acústica a la energía más desbordante, Paul Alone se ha consolidado como una de las voces emergentes más potentes del panorama nacional. Esta gira será una oportunidad única para disfrutar en directo de sus canciones más conocidas y de nuevas sorpresas.

Conocido por su característica voz rasgada y su capacidad innata para narrar historias cotidianas, Pablo Sola —su nombre real— aportará frescura y autoría a las noches madrileñas. Su perfil multifacético le permite diseñar íntegramente tanto sus composiciones como el imaginario visual que acompaña a su obra.

La elección de Paul Alone responde a la voluntad del grupo donostiarra de ofrecer un valor añadido a su repertorio legendario. El objetivo es apostar por el talento joven que lidera la escena musical actual en España. Mientras que en Bilbao la apertura correrá a cargo de Veintiuno, en Madrid será la sensibilidad de este "pamplonauta" la que prepare el ambiente.

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Esta unión de talentos se produce en un contexto histórico para la banda, con el esperado reencuentro de Amaia Montero y el resto de la formación. La gira ya es un fenómeno de masas que supera las 400.000 entradas vendidas, consolidando a La Oreja de Van Gogh como el referente absoluto del pop en español.