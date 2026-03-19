MERCADO INMOBILIARIO
Las Tablas estrena un nuevo edificio de oficinas de 44 millones de euros
Elever, promovido por Grupo Insur, ofrece 9.990 metros cuadrados alquilables, terrazas, zonas verdes y 80 puntos de recarga para vehículos eléctricos
Las Tablas cuenta desde este jueves con un nuevo edificio de oficinas. Se trata de Elever, un inmueble promovido por Grupo Insur en este barrio del norte de Madrid, que ha supuesto una inversión de 44 millones de euros y dispone de una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados.
La inauguración del edificio ha reunido a más de 60 agentes comercializadores y profesionales del sector inmobiliario en un acto celebrado con la participación de Cushman & Wakefield, consultora encargada de la comercialización del activo.
Diseñado por Fenwick Iribarren Arquitectos, Elever se ubica en el entorno empresarial de Las Tablas, junto a la zona de influencia de Madrid Nuevo Norte. El edificio suma 9.990 metros cuadrados alquilables y ha sido concebido para responder a las nuevas demandas del mercado de oficinas, con espacios abiertos, una elevada entrada de luz natural y una amplia presencia de zonas exteriores.
El inmueble dispone de más de 2.200 metros cuadrados de terrazas y más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes. Además, contará con 234 plazas de aparcamiento y 80 puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como sistemas de climatización y ventilación y espacios orientados al bienestar.
Su ubicación permite conexión con la M-30, M-40, M-11 y A-1, además de acceso rápido al Paseo de la Castellana y al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los elementos que refuerzan su posición dentro del mercado de oficinas de la capital.
Elever ha sido diseñado con criterios de flexibilidad, sostenibilidad y conectividad. En este sentido, cuenta con certificaciones LEED Platino, WELL Platino y WiredScore Oro, centradas en la eficiencia energética, el bienestar de los usuarios y la conectividad digital.
El proyecto se enmarca en la actividad de Grupo Insur en el segmento terciario. En la actualidad, la compañía desarrolla otros proyectos de oficinas en España, incluidos nuevos activos en Málaga capital, y avanza también en un proyecto hotelero en Valdebebas, en Madrid.
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: este es el único municipio de Madrid que tendrá fiesta el 19 de marzo
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif
- Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: 'Naciste para ser presidente
- El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: un palacete de 500 metros cuadrados regalo de su abuelo Juan Carlos I
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Las madrileñas Alfonso X El Sabio y la Carlos III ocupan el segundo y el tercer puesto de las universidades más innovadoras de España, según Forbes