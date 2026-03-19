Las Tablas estrena un nuevo edificio de oficinas de 44 millones de euros

Las Tablas cuenta desde este jueves con un nuevo edificio de oficinas. Se trata de Elever, un inmueble promovido por Grupo Insur en este barrio del norte de Madrid, que ha supuesto una inversión de 44 millones de euros y dispone de una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados.

La inauguración del edificio ha reunido a más de 60 agentes comercializadores y profesionales del sector inmobiliario en un acto celebrado con la participación de Cushman & Wakefield, consultora encargada de la comercialización del activo.

Diseñado por Fenwick Iribarren Arquitectos, Elever se ubica en el entorno empresarial de Las Tablas, junto a la zona de influencia de Madrid Nuevo Norte. El edificio suma 9.990 metros cuadrados alquilables y ha sido concebido para responder a las nuevas demandas del mercado de oficinas, con espacios abiertos, una elevada entrada de luz natural y una amplia presencia de zonas exteriores.

El inmueble dispone de más de 2.200 metros cuadrados de terrazas y más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes. Además, contará con 234 plazas de aparcamiento y 80 puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como sistemas de climatización y ventilación y espacios orientados al bienestar.

Su ubicación permite conexión con la M-30, M-40, M-11 y A-1, además de acceso rápido al Paseo de la Castellana y al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los elementos que refuerzan su posición dentro del mercado de oficinas de la capital.

Elever ha sido diseñado con criterios de flexibilidad, sostenibilidad y conectividad. En este sentido, cuenta con certificaciones LEED Platino, WELL Platino y WiredScore Oro, centradas en la eficiencia energética, el bienestar de los usuarios y la conectividad digital.

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El proyecto se enmarca en la actividad de Grupo Insur en el segmento terciario. En la actualidad, la compañía desarrolla otros proyectos de oficinas en España, incluidos nuevos activos en Málaga capital, y avanza también en un proyecto hotelero en Valdebebas, en Madrid.