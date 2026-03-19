Confirmado el municipio de Madrid que participará este verano en el Grand Prix: listado oficial de los pueblos seleccionados

Es oficial. Un municipio madrileño tomará el testigo de Cubas de la Sagra en una nueva edición de 'El Grand Prix del Verano'. Y es que, por primera vez, el programa ha ampliado su rango de participación, admitiendo localidades desde 3.000 hasta 10.000 habitantes frente a los 5.000-10.000 de anteriores ediciones. Esto permitirá que más pueblos de España puedan formar parte de esta divertida experiencia.

RTVE ya ha confirmado los 12 pueblos que formarán parte de esta edición, entre los que se encuentran Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Segovia, Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Zumárraga (País Vasco) y Serranillos del Valle (Madrid).

La nueva edición tendrá lugar en verano / VÍA X @GRANDPRIXVERANO

¿Cómo ha sido el proceso de selección?

El municipio madrileño de Serranillos del Valle ha sido seleccionado para competir contra otros 11 pueblos de España. De los 1.034 que fueron invitados, solo 83 municipios llegaron a la fase final, de la que surgieron los 12 clasificados.

Ramón García volverá a ponerse al frente del programa, dirigiendo las pruebas que pondrán a prueba la destreza, coordinación y espíritu de equipo de cada localidad. Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán desempeñando un papel decisivo, y el plató evocará la arquitectura y el ambiente de los pueblos participantes.

Serranillos del Valle, el pueblo elegido para representar a Madrid en el Grand Prix / AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE

Así puedes unirte al equipo que representará a Madrid en el Grand Prix

"Si eres rápido, valiente, con ganas de pasarlo bien y hacer historia en el pueblo… este es tu momento", anunciaba el Ayuntamiento de Serranillos del Valle en su cuenta de Facebook. Y es que este informaba sobre una convocatoria voluntaria para formar su equipo Grand Prix: "Formaremos un equipo de valientes para que el programa del Grand Prix grabe unas escenas aquí en Serranillos del Valle. Queremos que aparezcáis junto a nuestro capitán dando todo vuestro apoyo y energía en las pruebas".

La cita tendrá lugar el viernes 20 de marzo de 11:30 a 15:30 horas en el municipio y, para poder participar, los requisitos necesarios son:

Tener entre 18 y 35 años.

Estar empadronados en Serranillos del Valle.

Pesar entre 55 y 85 kg.

Medir entre 1,55 y 1,85 cm.

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Los interesados tendrán que apuntarse por WhatsApp escribiendo un mensaje al número 625 40 70 87. Eso sí, hay un aviso importante a tener en cuenta: "Risas garantizadas, posibles caídas épicas y orgullo serranillense asegurado", ha relatado el Ayuntamiento.